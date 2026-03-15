¿Quiénes serán los abridores de Venezuela e Italia en las semifinales del Clásico Mundial?

Venezuela e Italia chocarán este lunes en el marco de las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el loanDepot park de Miami, y los managers Omar López y Francisco Cervelli anunciaron a sus abridores para el partido que dará el pase al juego por el campeonato del torneo.

Los venezolano contarán con el abridor de los Detroit Tigers, Keider Montero, para el duelo ante los europeos, que se mantienen invictos en el Clásico Mundial tras haber derrotado a Puerto Rico en los cuartos de final.

Venezuela acaba de dejar en el camino a los actuales monarcas de la competición, Japón, por lo que el ánimo está por las nubes. Después de la faena de Ranger Suárez, ahora le tocará a Montero dar la cara en un partido que puede ser histórico para el combinado venezolano.

El derecho, de 25 años de edad, viene de dejar marca de 5-3 con 4.37 de efectividad, 72 ponches, 31 boletos, 4.93 de FIP y 1.390 de WHIP en 90.2 entradas trabajadas con los Tigers en las Grandes Ligas en 2025. De sus 20 presentaciones, 12 fueron como abridor. A su vez, en Triple A tuvo registro de 4-4 con 5.91 de promedio de carreras limpias permitidas, 43 ponches y 15 pasaportes en 42.2 entradas de trabajo.

Montero trabajó tres innings en blanco en su única salida del Clásico Mundial de 2026 ante Nicaragua, permitiendo tres hits y ponchando a dos contrarios.

It'll be Keider Montero vs. Michael Lorenzen in the semifinals for Venezuela-Italy pic.twitter.com/4GEvR1KeBo — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 15, 2026

“Mi país ahora mismo está celebrando, está extremadamente feliz, está en las calles”, dijo el manager Omar López a MLB.com, tras vencer a Japón. “Eso me hace más feliz que a nadie en este mundo porque es lo único que puedo hacer, es hacer a mi país feliz y que celebre. En 20 años, diré que hice a mi país feliz al menos por uno o dos días, y eso es todo lo que necesito”.

Cervelli, por su parte, colocará en el montículo a Michael Lorenzen, quien tiene 11 años de experiencia en las Grandes Ligas y viene de una buena temporada con los Kansas City Royals en 2025.

Lorenzen también tiene una sola apertura en lo que va de Clásico Mundial ante Estados Unidos, trabajando 4.2 episodios de labor sin permitir carreras, ponchando a dos y dando un solo boleto.

“Una locura. Están pasando muchas cosas ahora mismo”, dijo Cervelli a MLB.com tras su paso a las semifinales. “El béisbol es lo que está hablando mucha gente ahora mismo. Ellos sienten que estamos representando la cultura aquí, y que estamos poniendo la bandera en el mapa. La gente está hablando, en los cafés, o tomando su vino… todas esas conversaciones se tratan de béisbol ahora”.

“Tenemos que seguir haciendo esto, causando un impacto. Eso es lo que buscábamos, hacer algo de ruido. Y los muchachos han hecho ruido. Ha sido increíble”.

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