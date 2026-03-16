El jonrón que le robó Julio Rodríguez a Aaron Judge en las semifinales del Clásico Mundial

Julio Rodríguez aún no ha ganado un Guante de Oro en las Grandes Ligas, pero puede que en 2026 sea de uno de los favoritos para obtener el premio. Prueba de ello fue la atrapada que hizo este domingo ante un batazo de Aaron Judge en el marco de las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

El jardinero de los Seattle Mariners literalmente le quitó un cuadrangular al capitán de Estados Unidos en la parte alta del quinto inning, leyendo de forma magistral la trayectoria de su batazo y saltando en el momento preciso para tomar la bola.

Rodríguez capturó un batazo de 407 pies en el jardín central del loanDepot park de Miami, celebrando de forma eufórica con todos sus compañeros. Inclusive, el propio Judge sonrió tras ver cómo el guardabosques dominicano le quitó un jonrón de sus registros, quizás incrédulo con lo que había sucedido.

El jugador de 25 años de edad dejó promedio de .267, con 32 jonrones y 95 carreras remolcadas en la pasada temporada en las mayores, la mejor campaña ofensiva en su carrera. Ha sido Novato del Año, dos veces Bate de Plata y en tres ocasiones ha participado en el Juego de Estrellas.

Pese a su jugada defensiva, Rodríguez no ha podido rendir ofensivamente en este Clásico Mundial, mostrando una línea ofensiva de .200/.294/.400 con un cuadrangular y 4 carreras empujadas.

"Amo a los Marineros de Seattle y ellos saben que doy lo mejor de mí cada vez que entro al terreno, pero ganar el Clásico Mundial de Béisbol está en el tope de mi lista. Esto es por mi país, por mi pueblo, mi vecindario y por todos en República Dominicana. Así que diría que ganar el WBC es el número uno", dijo Rodríguez sobre la importancia de ganar el Clásico con Dominicana.

"Me siento tremendo. Tener la oportunidad de jugar frente al pueblo dominicano y de la manera en que lo hicimos como equipo fue algo muy especial. Es mi primera vez sintiendo ese calor de la fanaticada dominicana de esta forma y me pone súper contento", aseguró.

Rodríguez siempre remarcó la diferencia del grupo dominicano que quedó en deuda en la justa de 2023 y la del presente.

"Hay muchas diferencias, pero la mayor que veo es en la manera en que se ha manejado el equipo y la actitud de nosotros los peloteros. Siento que todos dejamos quiénes somos para nuestras organizaciones de MLB atrás y vinimos a competir de verdad por la bandera".

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