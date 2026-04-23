Juan Soto no habló con sus compañeros de los Mets durante la racha histórica de derrotas

Los New York Mets atravesaron uno de los peores momentos de su historia, al encadenar 12 derrotas, algo que puso en aprietos tanto al dirigente, Carlos Mendoza, como a los jugadores.

Los Mets salieron de la racha adversa, tras vencer 2-1 a los Minnesota Twins, aunque la celebración no pudo estar completa tras la lesión en la pantorrilla de Francisco Lindor, quien ahora pasará a la lista de lesionados.

En cambio, Juan Soto fue inscrito en el roster del equipo nuevamente tras recuperarse de una lesión y jugó ante Minnesota. El dominicano confesó que no habló con sus compañeros durante la seguidilla de reveses, sino que dejó que las cosas fluyeran.

"No, para nada", dijo Soto a los reporteros cuando se le preguntó si lo había hecho durante la mala racha, según Alex Smith de SNY. "Quiero decir, han estado de gira la mayor parte del tiempo, así que no he hablado con ellos".

Soto había estado en la lista de lesionados desde el 6 de abril, después de lesionarse corriendo las bases en un encuentro ante los San Francisco Giants. Soto comenzó a todo tren la temporada, con una línea ofensiva de 355/.412/.516 en sus primeros ocho juegos.

Ningún equipo ha llegado a la postemporada en medio de una temporada en la que tuvieron una racha de derrotas de 12 partidos. Aunque es una estadística lapidaria, lo bueno para los Mets es que sucedió a principios de campaña.

"Es difícil verlo, y es un poco incómodo desde afuera. Es un momento duro, pero vamos a salir de esto", comentó Soto.

El dominicano no es ajeno a este tipo de situaciones. Le pasó en 2019, cuando con los Washington Nationals comenzaron muy lento la temporada y luego terminaron conquistando la Serie Mundial. Es algo que el dominicano espera que se repita.

"Aprendimos muchas cosas en todos los aspectos del juego (en 2019). Yo era muy joven. Definitivamente, aprendí la mayoría de las cosas que sé ahora en ese equipo. Hay cosas (que aprendí) que podemos usar aquí, cosas que puedo aportar y ver si a los muchachos les gusta para que podamos hacerlo", dijo Soto.

El quisqueyano además confesó que le dará a sus compañeros los secretos que hicieron los Nationals para ser campeones en 2019. Ahora sin Lindor, Soto pasa a ser el líder del equipo metropolitano en la alineación y tiene grandes responsabilidades.

Más contenido de MLB