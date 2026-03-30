Leyenda de los Yankees argumenta por qué el equipo puede ganar la Serie Mundial en 2026

Los New York Yankees comenzaron la temporada con buenas sensaciones, ganando sus primeros tres compromisos de forma contundente, enviando un mensaje claro a la MLB de que en este 2026 son candidatos para llegar muy lejos.

Así lo cree también una leyenda de la franquicia, como lo es CC Sabathia, quien en los últimos años ha sido crítico con el equipo, pero ahora ve cosas diferentes para la edición 2026 de los Yankees.

En su primera serie contra los San Francisco Giants, los Yankees ganaron de manera global con una diferencia de 13-1 entre las carreras anotadas y recibidas. A pesar de que Brian Cashman y la gerencia recibieron muchas críticas por los pocos movimientos en la temporada baja, el plantel dirigido por Aaron Boone parece estar sólido.

"Se siente como un equipo que puede ganar una Serie Mundial con todo el pitcheo que tiene", dijo Sabathia. "Se trata simplemente de que esa alineación se mantenga sana. Si Max Fried, Will Warren y Cam Schlittler pueden aguantar hasta que Carlos Rodón y Gerrit Cole regresen".

Max Fried, Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers comenzaron en la rotación de cuatro brazos en el inicio de la temporada. Sin embargo, este cuerpo de abridores mejorará notablemente con el aporte de Rodón, Cole y Clarke Schmidt para el final de la campaña regular.

Muchos analistas no dan a los Yankees como favoritos para ser el representante de la Liga Americana en la Serie Mundial. Han colocado a equipos como los Kansas City Royals o los Boston Red Sox por encima del conjunto del Bronx.

De hecho, varias proyecciones tienen a los Toronto Blue Jays como el equipo a vencer en su división, así que será una prueba de fuego para los Yankees mantener el ritmo durante toda la campaña regular.

En cuanto a la ofensiva, los Yankees disfrutan de casi todos sus jugadores estelares, salvo Anthony Volpe, quien comenzó el año en la lista de lesionados y su lugar fue tomado por José Caballero.

A diferencia de años anteriores, contar con Giancarlo Stanton desde el inicio de la temporada puede ser un factor clave en las aspiraciones de un equipo que no gana una Serie Mundial desde 2009 y que cayó en cinco juegos en la definición por el título de 2024 ante Los Angeles Dodgers, que sigue siendo el equipo favorito para ganar en este 2026.

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