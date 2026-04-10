Luis Gil debutará con los Yankees este viernes en el inicio de la serie ante los Tampa Bay Rays

Luis Gil se estrenará esta campaña esta noche en el encuentro entre los New York Yankees y los Tampa Bay Rays. El dominicano, Novato del Año de las Grandes Ligas en el 2024, había empezado la temporada en la lista de lesionados.

El quisqueyano abrirá su primer partido este año y será en el Tropicana Field. Los Yankees vienen de perder en dos de tres compromisos en la serie ante los Athletics, en la que mostraron buen pitcheo pero una pobre ofensiva que solo consiguió 8 carreras en 27 entradas.

Gil tuvo una asignación en Triple A, lanzando 4.2 entradas, permitiendo 3 carreras limpias. Otorgó cuatro boletos y ponchó a 6 contrarios en su labor en la categoría de antesala a las Grandes Ligas.

La adición de Gil será de mucha importancia para los Yankees en este comienzo de temporada, ya que siguen teniendo en la lista de lesionados a Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt. Se espera que los dos primeros regresen en las próximas semanas.

Ya es oficial el debut de temporada para el pitcher domininicano de los Yankees, Luis Gil, en el primer juego de la serie contra los Rays, esta noche en el Tropicana Field. — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) April 10, 2026

Gil demostró en los entrenamientos primaverales que está recuperado, dejando 4.66 de efectividad en 19.1 entradas en la primavera.

El derecho se limitó a solo 11 salidas la temporada pasada por una lesión, pero un año antes, en la temporada 2024, el derecho se consagró con los Yankees y ganó el premio al Novato del Año, gracias a un récord de 15-7 y efectividad de 3.50 en 29 salidas.

Los Yankees no han jugado en el Tropicana Field desde 2024, ya que los Rays se mudaron al George M. Steinbrenner Field en Tampa, Florida, por los daños que sufrió su estadio provocados por el huracán Milton.

Gil se limitó a solo 57 episodios en la temporada pasada. El derecho dominicano dejó efectividad de 3.32 con 41 ponches y 33 boletos.

En el inicio de la temporada, los Yankees dependieron de Max Fried, Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers en la rotación. El calendario de las primeras semanas no requería un quinto abridor, pero ahora si se torna indispensable la ayuda de Gil para el cuerpo de abridores.

Gil ha mencionado que su objetivo es tener una temporada similar a la de 2024, establecerse como un lanzador importante para el manager Aaron Boone y ayudar al equipo del Bronx a regresar a una Serie Mundial. Los Yankees no ganan un título desde 2009 y el objetivo es volver a darle una alegría a sus aficionados.

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