Manager Carlos Mendoza sobre el despido de Alex Cora por los Red Sox: "Es de los mejores de la MLB"

Muchas personalidades en las Grandes Ligas han reaccionado sobre el despido de Alex Cora como manager de los Boston Red Sox. Entre ellos, Carlos Mendoza, dirigente de los New York Mets, quien también está en una situación comprometida con su equipo.

Cora, quien llevó a los Red Sox al título de Serie Mundial en 2018, fue separado de su cargo tras un lento inicio de campaña. Los Medias Rojas llegaron a la jornada del pasado sábado con marca de 10-17, ubicándose en el último lugar de la División Este de la Liga Americana, tras el despido del estratega.

Mendoza fue consultado por los periodistas el domingo, tras caer 3-0 ante los Colorado Rockies, por el despido de su colega. "Uno nunca sabe, especialmente en este negocio... Le tengo mucho respeto, lo considero uno de los mejores managers de la liga", afirmó Mendoza.

Los Mets cayeron barridos por los Rockies, dejaron su récord en 9-19 y se ubican en el último lugar de su división, igualados con los Philadelphia Phillies.

Cora dejó un excelente promedio de triunfos en su estancia en el Fenway Park con 620 victorias y 541 derrotas, tras dirigir a Boston durante ocho temporadas. Además, fue el manager de la temporada más dominante en la historia de la franquicia, coronándose con la Serie Mundial en 2018.

Carlos Mendoza is asked about the Red Sox firing Alex Cora:



"You never know, especially in this business...I have a lot of respect for him, I consider him one of the best managers in the league" pic.twitter.com/jiBTzg8LO6 — SNY Mets (@SNY_Mets) April 26, 2026

Mendoza podría ser el segundo manager despedido en esta temporada, si no logra enderezar el rumbo del equipo. Una racha de 12 derrotas consecutivas tiene en aprietos a los Mets, pero el estratega no le preocupa su cargo, sino la reacción de sus dirigidos.

"Lo único que me preocupa es lograr que los muchachos reaccionen... mi trabajo es encontrar la manera de sacar a esos jugadores de este bache", dijo el venezolano, que está en su tercera temporada al frente del equipo.

Los Mets tienen 2 victorias en sus últimos 10 compromisos, con jugadores lesionados de la talla de Francisco Lindor y Jorge Polanco.

Mendoza debutó con los Mets en la campaña 2024, llevando al equipo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. En esa ocasión perdieron ante los campeones, Los Angeles Dodgers, pero la eliminación en 2025 y el mal arranque en 2026 tienen al manager en una mala posición.

La renovación de los Mets no ha dado resultados inmediatos. Los de Queens salieron de figuras de renombre como Pete Alonso y Edwin Díaz, pero también invirtieron trayendo a Queens a Freddy Peralta, Jorge Polanco, Marcus Semien, Bo Bichette, Luis Robert Jr. y el cerrador Devin Williams.

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