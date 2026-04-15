Manager de Mets toma decisión en medio del mal inicio de Francisco Lindor

El estratega de los New York Mets, Carlos Mendoza, habló sobre el lento inicio de campaña de Francisco Lindor, una de las figuras de los metropolitanos que no se han visto bien y que han contribuido en el mal momento del club.

Los Mets acumulan siete derrotas consecutivas, tras caer 2 carreras por 1 el martes ante Los Angeles Dodgers. Para mala fortuna del equipo de Queens, este miércoles les tocará medirse a Shohei Ohtani, quien abrirá por los californianos.

Lindor está bateando .176 con un .541 de OPS. Son números alejados a los que está acostumbrado a poner el puertorriqueño.

"No pienso bajarlo en la alineación. Eso no está contemplado. Es un gran bateador. No lo he considerado", dijo Mendoza, tras la derrota ante los Dodgers.

Pero el problema ofensivo de Lindor no es ajeno al equipo. Sus compañeros también viven un letargo con el madero. Durante las siete derrotas seguidas, el equipo apenas batea para .178 y ha sido superado en el marcador por un global de 36-10.

Mets Manager Carlos Mendoza says he has not considered moving Francisco Lindor down in the lineup after his slow start to the season.



Lindor enters tonight batting .176 with a .541 OPS.



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La ausencia de Juan Soto ha afectado notablemente a la alineación de los Mets, ya que el dominicano había sido la bujía ofensiva de los metropolitanos en los primeros partidos de la temporada. Sin embargo, el quisqueyano fue inscrito en la lista de lesionados por primera vez desde la temporada 2021.

El jardinero se lastimó la pantorrilla hace algunos días, en un encuentro ante los San Francisco Giants. Su proceso de recuperación ha sido lento, pero va encaminado a regresar, algo que le daría a los de Queens un impulso importante en la ofensiva.

"Juan ha estado mejor. Estuvo bateando en la caja de bateo. También estuvo atajando. Obviamente no ha estado corriendo, pero ha estado haciendo actividades de béisbol", explicó el manager de los Mets la semana pasada.

El quisqueyano estaba bateando para average de .355 con un jonrón, dos dobles y cinco carreras impulsadas antes de lastimarse. Para los Mets es fundamental que pueda volver al lineup.

Lindor y Soto son claves en las aspiraciones de los Mets en esta temporada. Antes de la campaña, los metropolitanos eran vistos como uno de los equipos favoritos de su división, pero el inicio de temporada tiene a sus aficionados muy dudosos de lo que pueda hacer el club este año.

Los Mets amanecieron este miércoles en el último lugar de su división con récord de 7 y 11.

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