Los mejores paquetes de viaje para el Spring Training 2026 de la MLB

El Spring Training es un momento único para los verdaderos aficionados del beisbol, ya que pueden estar mucho más cerca de sus peloteros favoritos. El ambiente es distinto al de la temporada regular, ya que las figuras tienen mucha cercanía con los aficionados que visitan Florida o Arizona, las dos localidades donde se llevan a cabo los entrenamientos primaverales.

La mayoría de los fanáticos planea con mucha antelación los viajes, ya que pueden ir a varios juegos en jornadas consecutivas y conocer parques que son totalmente distintos a los de Grandes Ligas, que son ideales para disfrutar en familia.

Hay empresas que ofrecen itinerarios turísticos enfocados en satisfacer las necesidades de los usuarios, enfocados en cada uno de los equipos. Para algunos, la logística es clave y hay compañías que tienen todo a la mano para ofrecer una mejor experiencia.

A continuación, presentamos varios planes turísticos, ajustados a satisfacer las necesidades de los aficionados que quieren vivir una experiencia distinta en el Spring Training 2026.

1. Paquete "MVP Phoenix" con MLB

Es un paquete ideal para los equipos que están radicados en Arizona. Incluye hotel, traslados a los estadios, boletos y una cena de bienvenida que suele ser una de las experiencias más gratificantes del paquete. Incluye cuatro noches en hoteles de alta gama y es comúnmente reservado por los aficionados de los Dodgers y los Padres. Los puestos que ofrecen son premium, así que la acción de juego se verá en una perspectiva única. Se pueden adquirir a través de la página oficial de la MLB.

2. Experiencia Arizona Diamondbacks

Es un paquete ideal para los aficionados que quieren conocer todo sobre los Diamondbacks, ya que incluye boletos, estadía y experiencia con los jugadores del equipo. El Salt River Fields es considerado como el mejor complejo de Arizona y es por ello que los aficionados invierten en conseguir este tour. Los que tienen este paquete pueden llegar temprano y observar la práctica del equipo desde una zona privilegiada. Se puede adquirir a través de la página oficial del equipo.

3. Paquete New York Yankees

Los aficionados de los Yankees tienen una modalidad especial para ir al Steinbrenner Field, que es la casa de verano de los Mulos del Bronx en Florida. El estadio está ambientado en las grandes hazañas del equipo más ganador de las Grandes Ligas. El paquete incluye la estadía en un hotel cercano al estadio, los boletos en una zona de sombra y el desayuno. Se puede adquirir a través de la página web del equipo de Nueva York.

4. Paquete VIP de los Atlanta Braves

Es un paquete dedicado a los aficionados de los Braves, que incluye boletos, traslados al estadio y estadía. Los fanáticos del equipo de Atlanta que compren este paquete tendrán la oportunidad de conocer a los jugadores antes de la práctica previa al juego. Es un paquete que suele agotarse pronto por la gran cantidad de demanda que tiene uno de los equipos más tradicionales de la MLB. Se puede adquirir por la página web oficial del conjunto de Georgia.

5. Paquete "Cactus Express" de Sports Travel & Tours

Es un paquete que no está sectorizado a ningún equipo, sino que le ofrece la oportunidad a los aficionados de recorrer varios complejos de Arizona y vivir buen beisbol de diferentes equipos por varios días. Incluye traslados entre estadios, hotel y guía especializado. Se pueden adquirir a través de la página web de Sports Travel Tours.

6. Por cuenta propia

Hay aficionados que prefieren armar su propio itinerario, escoger los mejores partidos que consideren oportunos para asistir y utilizar plataformas como Airbnb para asistir a los juegos de Spring Training de la MLB. Esta tendencia ha aumentado en los últimos años, ya que los fanáticos quieren ver a varios jugadores estelares en un mismo viaje y es una opción más económica que las anteriores.

