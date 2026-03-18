Miguel Cabrera llora tras el título de Venezuela en el Clásico Mundial: "Estaré agradecido toda mi vida"

Miguel Cabrera es el único jugador en la historia que ha participado en las cinco primeras ediciones del Clásico Mundial con Venezuela (2006, 2009, 2013, 2017 y 2023), sin embargo, la gloria con su selección llegó como coach de bateo en la edición de 2026.

Miggy, quien de seguro será el próximo venezolano en el Salón de la Fama de Cooperstown, agradeció a todos los jugadores de su selección por haberse entregado por completo y darle la satisfacción de ser campeón del Clásico Mundial como coach.

"Estoy orgulloso por lo que hicieron los muchachos en este campeonato. Se enfocaron y afortunadamente lo lograron. Quiero agradecerle a los muchachos por haberme dado la oportunidad de quedar campeón y estaré agradecido con ellos toda mi vida. Estoy orgulloso de ser venezolano y de siempre apoyar a mi país", dijo Cabrera a El Extrabase con lágrimas en los ojos.

Miguel Cabrera was overcome with emotion after his country took home the title pic.twitter.com/QwWJU2mc17 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 18, 2026

Cabrera es dueño de dos MVP, incluyendo una Triple Corona ofensiva, igual que siete Bates de Plata y 12 All Star, aunado a finalizar con 3.174 hits (17 de todos los tiempos en MLB), 511 jonrones (25), 627 dobles (13), 1.881 empujadas (13) y una línea vitalicia de .306/.382/.518 con un OPS de .900 en 21 años de trayectoria en las Grandes Ligas.

Además, la leyenda de los Miami Marlins y Detroit Tigers es el segundo máximo jonronero en la historia del torneo con 6 vuelacercas, solo superado por el cubano Alfredo Despaigne (7). Sus estadísticas de por vida en el Clásico son: 25 partidos jugados, 22 hits, 6 jonrones, 15 carreras remolcadas, 15 anotadas y .250 de promedio de bateo.

Antes del campeonato mundial, Miggy celebró la clasificación de Venezuela a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, en donde los acompañará República Dominicana y Estados Unidos por América.

¡Miguel Cabrera es finalmente campeón con Venezuela!



Había participado en los cinco torneos previos como pelotero activo. En este estuvo como coach de bateo y finalmente logró alzar el trofeo de campeón. #WBC | #ElExtrabase⚾️🇻🇪 pic.twitter.com/nrbAsrN0Sy — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) March 18, 2026

"¡Además de que ganamos, vamos a las Olimpiadas. Vamos!", gritó el futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown en sus redes sociales, en medio de un clubhouse eufórico.

"Me emociona formar parte de un equipo que va a contar con los mejores jugadores que están representando a nuestro país. Yo voy a estar allí con ellos, aupándolos y ayudándolos de cualquier forma. Voy a aportarle al equipo venezolano en cualquiera de los roles que el manager decida", dijo Cabrera antes del Clásico.

Cabrera fue muy importante en el cuerpo técnico del manager Omar López, siendo un guía para todos, en especial para Ronald Acuña Jr.

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