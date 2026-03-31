MLB en vivo online: Cómo ver Cleveland Guardians vs. Los Angeles Dodgers en TV, streaming y lineups

Los Cleveland Guardians han demostrado en este inicio de temporada que pelearán por un puesto en la postemporada en este 2026 y eso se notó en la victoria 4 carreras por 2 sobre Los Angeles Dodgers de este lunes.

Ahora se volverán a ver las caras en el Dodger Stadium, en la primera salida de la temporada para Shohei Ohtani, quien hasta ahora ha sido colocado como el quinto abridor del manager Dave Roberts en estos primeros encuentros de la temporada.

Ohtani viene de dejar buenas actuaciones sobre el montículo en el Spring Training y será la primera vez que comience la temporada como lanzador desde que llegó a los Dodgers. Los bates de los californianos se medirán a Tanner Bibee, quien fue castigado en la primera salida de la campaña.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Guardians vs. Dodgers?

Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos

Fecha: Lunes 31 de marzo.

Hora: 10:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:10 p.m. (México DF).

Estadio: Dodger Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Guardians vs. Dodgers en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Spectrum SportsNet LA MLB. tv, Fubo México ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Guardians

Parker Messick tuvo una gran salida en el primer compromiso de esta serie. Es otro de esos jugadores jovenes de Cleveland que han sorprendido en este inicio de temporada 2026. “Fue una actuación sobresaliente”, comentó el manager Stephen Vogt. “Parecía que tenía el control todo el tiempo; se mantuvo fluido, ejecutó sus lanzamientos y consiguió outs rápidos. Su conteo de lanzamientos fue muy bajo; trabajó con eficiencia. Cumplió con su deber y mucho más esta noche”.

Messick necesitó solo 76 lanzamientos para cumplir seis entradas. “Es el primer juego de mi año de novato. Tuve mucho tiempo para prepararme sabiendo cuándo me tocaría lanzar, así que intenté controlar mis emociones, ejecutar el plan de juego y tomarlo pitcheo a pitcheo”, dijo Messick. “Hay bateadores peligrosos del primero al noveno en esa alineación, así que realmente tienes que ejecutar cada lanzamiento”.

Últimas noticias de Dodgers

El manager Dave Roberts confía en que Shohei Ohtani tendrá buen comando de sus pitcheos en su primera salida de la temporada. "En las dos salidas que le vimos en juegos de pretemporada, la intensidad estuvo ahí, el enfoque estuvo ahí, y la ejecución también”, destacó Roberts. “Está listo”.

Roki Sasaki tuvo su primera salida de la temporada y cargó con la derrota. El japonés trabajó cuatro entradas, permitió una carrera y cuatro hits, además de registrar cuatro ponches y dos boletos.

Lesionados de Guardians

Tanner Bibee: Inflamación en el hombro derecho. Es el estatus más importante; está día a día y se decidirá si puede abrir mañana tras salir lesionado en su última apertura.

Hunter Gaddis: Distensión en el antebrazo derecho. Está en la lista de 15 días, aunque ya inició asignación de rehabilitación en Triple-A.

Andrew Walters: Rehabilitación de una cirugía en el dorsal del año pasado. Lista de 15 días.

George Valera: Distensión en la pantorrilla izquierda. Lista de 10 días; se espera que regrese a principios de abril.

Lesionados de Dodgers

Tommy Edman: en lista de lesionados de 10 días mientras se recupera de una lesión en el tobillo derecho.

Kiké Hernández: en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una operación del codo izquierdo.

Blake Snell: en lista de lesionados de 15 días mientras se recupera de fatiga en el hombro.

Lineups probables de Cleveland Guardians vs. Los Angeles Dodgers

Guardians

Jugador Posición Steven Kwan Jardinero central Chase DeLauter Jardinero derecho José Ramírez Bateador designado Kyle Manzardo Primera base Bo Naylor Receptor Daniel Schneemann Tercera base Gabriel Arias Campocorto CJ Kayfus Jardinero izquierdo Brayan Rocchio Segunda base

Dodgers

Jugador Posición Shohei Ohtani Bateador designado Kyle Tucker Jardinero derecho Mookie Betts Campocorto Freddie Freeman Primera base Will Smith Receptor Max Muncy Tercera base Teoscar Hernández Jardinero izquierdo Andy Pages Jardinero central Miguel Rojas Segunda base

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