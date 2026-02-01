MLB reevaluará el caso de los seguros de Puerto Rico tras polémica de Francisco Lindor

La Major League Baseball y la Federación de Béisbol de Puerto Rico sostuvieron una reunión este fin de semana para discutir todo lo que ha sucedido con los seguros médicos de varias de las estrellas boricuas, entre las que figura, entre todas, Francisco Lindor, el capitán del Team Rubio.

Según El Vocero, el presidente de la federación, José Quiles, sostuvo una reunión virtual con Jim Small, vicepresidente senior de eventos internacionales de MLB, para intentar mediar el asunto de los seguros de los peloteros, hecho que desencadenó que Puerto Rico haya amenazado con salirse de la competición, e inclusive sacar al Estadio Hiram Bithorn como sede del Grupo A del torneo.

“Nos reunimos con Jim Small a eso de las 2:30 de la tarde de ayer (sábado) por vía Zoom. Ellos entienden que el caso de Lindor hay que evaluarlo de manera más profunda y lo harán. También mandaron a reevaluar el caso de José Berríos, Jovani Morán, Yacksel Ríos y el de Luis Quiñones. Entiendo que con eso, lo que me están diciendo es que me lo van a aprobar”, dijo Quiles.

⚾ Algo aquí no cuadra.



🇵🇷Jugadores lesionados pueden jugar el clásico ir con otros países… pero a Puerto Rico le dicen que no.



👉Y si no podemos competir en igualdad, Los Nuestros podrían no participar.



💥El Presidente de la Federación de Béisbol, José Quiles, explicó lo… pic.twitter.com/UtuN5zmsEj — Jay Fonseca (@jayfonsecapr) January 31, 2026

“Fue una conversación conciliadora, aunque también estaban a la defensiva. Pero ellos entendían nuestro punto porque es difícil tener una sede en Puerto Rico y que no se tenga a sus estrellas. El mensaje que se envió entendemos que sí llegó y ahora tenemos 48 horas para saber la decisión que van a tomar”, agregó.

La federación y el cuerpo técnico del equipo creen que no pueden competir en igualdad de condiciones sin sus estrellas, sobre todo viendo los rosters de selecciones como Japón, República Dominicana y Estados Unidos.

Cabe recordar que esta polémica con el seguro explotó con el caso de Lindor, pero antes ya habían negado las participaciones de Carlos Correa, José Berríos, Yacksel Ríos, Jovani Morán y Víctor Caratini.

La resolución de este caso podría abrir la puerta a que selecciones como Venezuela también se quejen y obliguen a reevaluar el caso de José Altuve, quien no podrá estar en el lineup vinotinto por no tener el seguro que le garantice su sueldo en caso de alguna lesión durante el certamen.

“Hablé con José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol, y Tuti Muñoz, promotora del Clásico del Caribe, evento en el que el Gobierno de Puerto Rico es el mayor auspiciador. Ante el reclamo legítimo del presidente de la Federación, nos unimos a su petición de reconsiderar la autorización para que nuestros estelares jugadores puedan participar”, dijo la gobernadora Jenniffer González en comunicado de prensa.

