El motivo por el que los Yankees bajaron a Jasson Domínguez a Triple A

Los Yankees de Nueva York bajaron este fin de semana al prometedor jardinero dominicano Jasson Domínguez a la sucursal Triple A de la organización, esto debido a la sobrepoblación de jardineros en el equipo grande y con la intención de que el dominicano tome turnos todos los días en las menores.

Domínguez dejó una línea ofensiva de .325/.378/.600 con par de dobles, 3 jonrones, 10 carreras remolcadas y 3 bases robadas en 14 partidos en los entrenamientos primaverales, dejando nuevamente una grata impresión en el manager Aaron Boone. Sin embargo, los Yankees tienen a sus jardineros titulares definidos, y tener al ex prospecto top en la banca no es una opción inteligente en estos momentos.

Domínguez fue titular en el jardín izquierdo de los Yankees en el Día Inaugural del año pasado y pasó toda la temporada de 2025 en las Grandes Ligas. Bateó para promedios de .257/.331/.388, con 10 jonrones, 47 carreras impulsadas y 23 bases robadas en 429 apariciones al plato durante 2025, su primera temporada completa en las mayores.

No obstante, el dominicano bajó su rendimiento en la segunda mitad de la campaña, siendo relegado a corredor emergente y reemplazo defensivo, A final realizó una sola aparición en los playoffs de 2025, entrando como bateador emergente en la parte final del cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana.

The Yankees officially optioned Jasson Domínguez to Triple A. — Chris Kirschner (@ChrisKirschner) March 20, 2026

"Eso es algo que definitivamente está ahí (su viaje a Triple A), pero es algo que tampoco puedo controlar", dijo Domínguez a la prensa que cubre a los Bombarderos del Bronx durante la primavera.

Cabe recordar que los Yankees planean tener a Cody Bellinger, Trent Grisham y Aaron Judge en los jardines a tiempo completo en 2026, por lo que los rumores de un involucrar a Domínguez en un cambio antes de la fecha límite está sobre la mesa. Spencer Jones, por su parte, también está en la misma posición, atento en Triple A ante cualquier llamado de los Bombarderos.

“Trent Grisham destacó el año pasado y tuvo una temporada realmente estelar, apoderándose de uno de esos puestos fijos junto a Aaron Judge y Bellinger, lo que redujo a Jasson a un jugador de rol”, dijo el gerente general Brian Cashman “Aún tenía opciones para contribuir con nosotros saliendo de la banca, como corredor emergente, etc., cuando estábamos en plena contienda por el banderín para intentar determinar el título de la División Este de la Liga Americana o la situación del Comodín”, recordó.

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