Los números de los jugadores del lineup de Estados Unidos ante Luis Severino

El manager de República Dominicana Albert Pujols anunció a Luis Severino como su abridor de las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol ante Estados Unidos, en lo que para muchos es la final adelantada del torneo.

En teoría y viendo sólo las estadísticas, Severino tendrá muy difícil dominar a la toletería del Team USA, que aunque no ha deslumbrado ofensivamente como República Dominicana, sí tiene la ventaja de contar con Paul Skenes para el duelo de este domingo.

Así le ha ido a algunos titulares de USA enfrentando a Luis Severino:



Aaron Judge: 3-5 (HR) AVG .600 (2K)

Kyle Schwarber: 3-9 AVG .333 (2K)

Bryce Harper: 2-5 (2 HR) AVG .400

Cal Raleigh: 3-9 (HR) AVG .333

Alex Bregman: 5-21 AVG .238

Bobby Witt Jr.: 2-10 AVG .200

Brice Turang:… pic.twitter.com/9sO8wx3Dem — Eleandro De Oleo (@EleandroDeOleo) March 14, 2026

De los peloteros de Estados Unidos, sólo Pete Crow-Armstrong y Bobby Witt Jr. tiene promedios de .200 de average o menos ante Severino. De resto, todos han podido conectar con contundencia al ex abridor de los New York Yankees y actualmente lanzador de los Athletics en las Grandes Ligas.

Severino lanzó 4 innings en su única apertura en lo que va de Clásico Mundial ante Países Bajos, permitiendo una sola carrera limpia (un jonrón de Didi Gregorius) con 5 ponches sin boletos.

Estos son los números de los jugadores de Estados Unidos ante Severino en la MLB:

Aaron Judge de 5-3 (HR) / AVG .600 / (2K)

Kyle Schwarber de 9-3 / AVG .333 / (2K)

Bryce Harper de 5-2 / (2 HR) / AVG .400

Cal Raleigh de 9-3 / (HR) / AVG .333

Alex Bregman de 21-5 / AVG .238

Bobby Witt Jr. de 10-2 / AVG .200

Brice Turang de 8-3 / (2K) / AVG .375

Pete Crow-Armstrong de 8-1 / (3K) / AVG .125

¿Cómo le fue a Luis Severino en la MLB en la temporada de 2025?

Luis Severino, derecho de 31 años de edad, viene de lanzar en el 2025 con los Athletics, viviendo una temporada de altibajos.

El ex jugador de los Yankees y los Mets dejó efectividad de 4.54, en 162.2 entradas lanzadas, con 124 ponches y 50 boletos, en su décima temporada en las Grandes Ligas. En 2024 estuvo con los Mets y antes defendió la camiseta de los Yankees desde 2015 hasta el 2023.

Severino firmó un contrato por 3 años y 67 millones de dólares con los Athletics que le hará ganar 25 millones de dólares en la campaña de 2026.

"Se ha dado la llegada de varios nombres, lo cual es positivo. Es el caso de Luis Severino, que ya fue aprobado junto con otros jugadores", dijo el gerente de la selección dominicana, Nelson Cruz, a los periodistas en su país, al saber de la disponibilidad de Severino.

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