La opinión de Alex Cora sobre el retiro del número 13 de Ozzie Guillén por los White Sox

Los Chicago White Sox colocarán en lo más alto del Guaranteed Rate Field el número 13 de Ozzie Guillén, quien recibirá el homenaje de retiro de su número el próximo 8 de agosto, en un compromiso pautado ante los Cleveland Guardians.

Guillén fue el primer manager latino en conquistar una Serie Mundial, después del cetro logrado en la temporada 2005. El segundo en hacerlo fue el actual estratega de los Boston Red Sox, Alex Cora, quien logró la hazaña en 2018.

Entre ambos técnicos siempre ha habido una relación de profundo respeto. En 2020, cuando Cora estuvo suspendido por su implicación en el escándalo de robo de señas de los Astros de Houston en 2017, Guillén fue uno de los que más respaldó la posición del boricua.

Tras la noticia de la exaltación de Guillén, Cora se ha mostrado emocionado por el homenaje que recibirá su colega. "Es la primera vez que se queda sin palabras", dijo Cora, en tono de broma, en una rueda de prensa de los Red Sox.

“Primera vez que lo veo quedarse sin palabras”.



Alex Cora por años ha hablado de la importancia de @OzzieGuillen en su carrera. Es por ello que no pasó por alto la noticia que ahora será inmortal en Chicago.



“Estoy feliz por él”.https://t.co/7f5nVwiUMf pic.twitter.com/kVrUIHlyKw — Marcos Grunfeld 🇮🇱 (@TheBeatwriter) April 5, 2026

"Estoy muy feliz por él", siguió Cora. "Creo que fue muy importante, no solo como manager, con lo que hizo ganando la Serie Mundial en 2005, sino también como jugador. Era muy bueno, infravalorado. Es un tipo que 'adoptó' a mi hermano (Joey Cora) cuando lo traspasaron a los White Sox. El número 13 que uso empezó por Ozzie y mi papá, que también lo usó en la universidad".

Cora se refirió a la personalidad de Guillén, quien históricamente ha sido criticado por no medir las palabras con las que emite sus opiniones. "No tiene miedo a decir lo que piensa. Pero es un gran tipo y me alegro mucho con lo que le está pasando", añadió.

Guillén fue el manager que le devolvió un título a los White Sox en 2005, después de una sequía que databa desde 1917. En esa ocasión, de la mano del dirigente venezolano, barrieron a los Houston Astros para romper una sequía de 88 años sin campeonatos.

El venezolano dirigió en total 9 temporadas en las Grandes Ligas (2004-2012) con un récord general de 747 victorias y 710 derrotas, siendo exitoso principalmente con Chicago, acumulando 678 triunfos con ellos.

En la actualidad se mantiene como comentarista del canal oficial de los White Sox y viene de dirigir en la liga invernal de su país con los Tigres de Aragua. En 2023 ganó el título de la LVBP y la Serie del Caribe con Tiburones de La Guaira.

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