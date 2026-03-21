La ovación que recibió Ronald Acuña Jr. con los Braves tras ser campeón mundial con Venezuela

Ronald Acuña Jr. regresó al campamento de los Atlanta Braves este fin de semana tras coronarse campeón del Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela, en una gran final ante Estados Unidos. Aunque el ganador del MVP dijo durante el evento que jugar con la camiseta de su país no se compara con hacerlo en las Grandes Ligas, los fanáticos de los Braves quisieron honrar su título universal.

El jardinero venezolano fue recibido con aplausos por la afición de Atlanta este viernes, en lo que fue su primer turno con la organización de la MLB desde que salió de la concentración de Venezuela.

Acuña Jr. tuvo promedios de .269/.424/.538 con un doble, dos jonrones y cuatro carreras remolcadas en el Clásico Mundial, siendo clave en el primer campeonato mundial de Venezuela.

"Yo lo pondría número uno en mi carrera. Amo mucho a los Atlanta Braves, pero yo creo que antes de yo jugar para los Bravos de Atlanta, yo nací en Venezuela. Venezuela hizo a Ronald Acuña Jr. y yo creo que esto lo pondría número uno en mi carrera y estoy demasiado contento por seguir representando a mi país", dijo Acuña Jr. en rueda de prensa, según el portal de ESPN.

El venezolano, ganador de un MVP y tres Bates de Plata y que cuenta con cinco invitaciones al Juego de Estrellas, conectó 21 jonrones, con 42 carreras impulsadas y .290 de promedio de bateo, en 95 compromisos en la temporada pasada de las Grandes Ligas.

A round of applause for Ronald 👏



Ronald Acuña Jr. returns to the @Braves lineup after becoming a World Baseball Classic Champion! pic.twitter.com/YK6gVRHyHG — MLB (@MLB) March 20, 2026

Cabe recordar que comenzó la campaña en la lista de lesionados, por la segunda operación de rodilla a la que se sometió en su carrera. Aunque siempre hubo temor por la salud de Acuña Jr., su deseo desde un principio era representar a Venezuela.

"Siento que me quité un peso de encima. No solo yo, todo el equipo. Esta victoria no es de nosotros, es de los 30 millones de venezolanos que estuvieron con nosotros en cada pitcheo. Sabíamos que podíamos hacerlo", dijo Acuña tras ganar el Clásico.

"He ganado en Grandes Ligas, pero esto... ponerse la camisa de Venezuela y ser campeones del mundo es el sentimiento más grande de mi carrera. No hay nada que se le compare a representar a tu bandera y ganar", aseguró.

Ahora el cinco veces invitado al Juego de Estrellas está enfocado en los Braves, con los que intentará volver a los playoffs en 2026.

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