Pablo López visitará al equipo de Venezuela del Clásico Mundial la próxima semana

El manager de la selección de Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol, Omar López, informó este sábado en rueda de prensa que el abridor de los Minnesota Twins, Pablo López, visitará al grupo este lunes, siendo recibido por todos sus compatriotas con los brazos abiertos en el loanDepot park de Miami.

López estaba pautado para ser el as de la escuadra venezolana en el Clásico Mundial de 2026, pero una lesión en su codo lo obligó a someterse a una nueva cirugía Tommy John que le dará de baja por toda la temporada de 2026 de las Grandes Ligas.

El abridor de los Twins estará de reposo en los próximos meses, por lo que su viaje a Miami será simplemente para estar al lado de sus compañeros de Venezuela, que se de seguro lo extrañarán durante el torneo de naciones organizado por la MLB.

El derecho, de 30 años de edad, dejó 2.74 de efectividad con 73 ponches, 20 boletos, 3.19 de FIP, 1.110 de WHIP y récord de 5-4 en 75.2 innings de trabajo en 2025. La campaña pasada fue la primera en la que no supera los 100 episodios de labor desde la de 2020, acortada por la pandemia del COVID-19.

López está en el penúltimo año del contrato que firmó con los Mellizos por 4 años y 73.5 millones de dólares. Devengará 21.7 millones de dólares en la campaña de 2026 para hacer lo propio en el 2027 antes de convertirse en agente libre.

El venezolano sufrió diversas lesiones en la zafra pasada, estando de baja del 9 al 25 de abril por molestias en una pierna, del 5 de junio al 5 de septiembre por una lesión en el hombro derecho y del 20 del mismo mes al 28 por dolencias en el brazo. Esta nueva cirugía en el codo se suma a su historial de lesiones en las Grandes Ligas, a donde volverá en 2027.

El lugar de López en Venezuela lo ocupó Jhonathan Díaz, zurdo de 29 años nacido en Valencia y que actualmente forma parte de la organización Seattle Mariners, misma con la que ha pasado buena parte de su carrera entre ligas menores y algunas apariciones en las mayores. Se estrenó en las mayores con Los Angeles Angels en 2021, antes de recalar en Seattle. Su trayectoria en MLB incluye 4.66 de efectividad en 46.1 entradas espaciadas, en las que ha ponchado a 33 bateadores.

