Países Bajos en el Clásico Mundial: Récords, mejor actuación y jugadores históricos

Países Bajos es una nación que ama el fútbol por encima de cualquier otro deporte. Sin embargo, por cuestiones geopolíticas, tienen también una gran selección de beisbol, todo esto gracias a las antillas holandesas que hay en el Caribe, donde se practica mucho este deporte.

En las las Islas Caribeñas Aruba y Curazao se puede decir que el beisbol es uno de los principales pasatiempos de sus habitantes. Tienen la herencia de Venezuela, una de las potencias del beisbol, que está muy cerca de sus costas.

Desde que el Clásico Mundial empezó en 2006, Países Bajos ha llevado equipos realmente competitivos, con jugadores con experiencia en Grandes Ligas.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Países Bajos en el Clásico Mundial?

Países Bajos ha participado en todas las ediciones del Clásico Mundial, desde la inauguración del torneo en el 2006. Se han mostrado como el mejor país europeo en el beisbol, mostrando los 23 campeonatos de Europa que tienen en su historia.

En dos ocasiones, el equipo de Países Bajos ha sido semifinalista, en 2013 y 2017. En su primera incursión en esta etapa cayeron ante República Dominicana, quien terminaría siendo el campeón de ese evento y en la segunda ante Puerto Rico en un emocionante partido.

Pero quizás lo que más recuerde la gente es que en 2009 vencieron a uno de los favoritos, República Dominicana y los eliminaron en primera ronda. Ese fue un encuentro que verdaderamente mostró al mundo el gran nivel del beisbol en las antillas holandesas.

Andruw Jones participó con Países Bajos en el 2006 | Rich Pilling/GettyImages

¿Cuáles han sido los jugadores históricos de Países Bajos en el Clásico Mundial?

Países Bajos se ha apoyado de sus estrellas de Grandes Ligas para tener buenas actuaciones en el Clásico Mundial. Andruw Jones aportó liderazgo y experiencia en los jardines en las dos primeras ediciones, pero luego se sumaron estrellas como Kenley Jansen o Jurickson Profar.

Pero más allá de sus estrellas de Grandes Ligas, hay otros jugadores que han dejado su huella en el Clásico, sobre todo cuando hablamos de lanzadores. Diegomar Markell y Rick Van Den Hurk se encuentran entre los mejores lanzadores en el torneo, con 28.0 entradas lanzadas, una cifra histórica para un campeonato que apenas lleva cinco ediciones.

Xander Bogaerts, Jonathan Schoop y Didi Gregorius actuaron en la pasada edición, siendo todos figuras de sus respectivos equipos de la MLB. Shairon Martis, también con experiencia en la Gran Carpa, dejó tres victorias en sus actuaciones en el campeonato.

¿Qué posibilidades tiene Países Bajos en el Clásico Mundial de 2026?

Países Bajos no está entre los equipos favoritos para alcanzar las semifinales en el Clásico Mundial de 2026. Sin embargo, nunca han llegado con esa etiqueta e igualmente han estado en dos ocasiones a apenas una victoria de meterse en la final.

El manager será Andruw Jones y están ubicados en el Grupo D, que se llevará a cabo en el Ioan Depot Park de Florida, con la presencia de República Dominicana, Venezuela, Nicaragua e Israel.

Se espera que estrellas de la talla de Ozzie Albies, Cedanne Rafaela y Kenley Jansen formen parte de este equipo.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol