La proyección de la rotación de los Yankees para la temporada de 2026

Los New York Yankees parecen tener lista su rotación para el inicio de la temporada de 2026, esto mientras esperan por la recuperación de Gerrit Cole y Carlos Rodón, quienes apuran sus rehabilitaciones y estarán recuperados para el segundo mes de la campaña.

El manager Aaron Boone tendrá en su staff de iniciadores a Max Fried como su abridor del Día Inaugural, Cam Schlittler, Will Warren, Ryan Weathers y el dominicano Luis Gil en las primeras de cambio.

Se esperan que Warren, Weathers y Gil se peleen por un cupo en la rotación durante el primer mes de temporada, ya que Cole y Rodón tendrán sus puestos asegurados apenas estén recuperados.

Cole acaba de hacer su primera apertura de la primavera ante los Boston Red Sox, asegurando que ya está en cuenta regresiva para volver al roster de los Bombarderos del Bronx.

“Simplemente se sintió bien”, expresó Cole en rueda de prensa tras su primera sesión de bullpen con los Yankees en 2026. “Estando solo en los terrenos traseros durante el verano, lo probé. He tenido pequeños movimientos que han cambiado a lo largo de los años. Creo que en general simplemente me gusta el ritmo que llevo”.

The Yankees Opening Day rotation:



🔵Max Fried

🔵Cam Schlittler

🔵Will Warren

🔵Ryan Weathers

🔵Luis Gil



What is your confidence level in this group?🤔#Yankees pic.twitter.com/bVK7luQU1n — Fireside Yankees (@FiresideYankees) March 20, 2026

El seis veces invitado al Juego de Estrellas de la MLB se sometió a la cirugía Tommy John el 11 de marzo de 2025 y el proceso de recuperación del jugador dura unos 11 meses para estar estable y poder competir al máximo nivel.

“El trabajo durante este proceso de rehabilitación es diferente al que normalmente haría cuando estoy sano”, explicó Cole. “Sin embargo, he afrontado el proceso de la misma manera, y eso ha producido buenos resultados. Simplemente me da confianza de que hago mis cosas de la manera correcta”.

Rodón, por su parte, se encuentra en proceso de rehabilitación tras una cirugía en su codo izquierdo (su brazo de lanzar) y podría integrarse a la rotación de los Yankees en algún momento de abril o principios de mayo. En la campaña de 2025, el zurdo dejó marca de 18-9 con 3.09 de efectividad, WHIP de 1.049, 203 ponches y 73 boletos en 33 aperturas y 195.1 innings de labor.

Mientras Cole y Rodón regresan, Max Fried será el líder del rotación de los Yankees. El abridor aterrizó en el Bronx antes de la campaña 2025 luego de firmar un contrato de 8 años y 218 millones de dólares. Y en su primer ejercicio con el tradicional uniforme a rayas registró marca de 19-5 y una efectividad de 2.86, además de establecer topes personales en aperturas (32), entradas espaciadas (195.1) y ponches (189).

Más contenido de los New York Yankees