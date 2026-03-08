Randy Arozarena revela por qué "ama" a México durante el Clásico Mundial 2026

El grandeliga de los Seattle Mariners, Randy Arozarena, está enamorado de México, el país que le abrió las puertas desde su salida de Cuba hace más de una década.

En una entrevista con David Venn, de MLB.com, el jardinero de la selección azteca que hace vida en el Clásico Mundial dijo que está muy agradecido con México, por lo que su amor por el país y el combinado patrio es cada vez más grande.

“Me siento muy feliz, contento y muy emocionado por otra vez representar a México en este segundo Clásico Mundial, después del 2023”, dijo Arozarena a Venn en el Daikin Park, escenario del Grupo B del evento en Houston. “Vengo con más experiencia, para seguir apoyando al equipo, que es lo más importante, y poder clasificar y pasar de ronda, que es el primer paso, y poder darle un alegrón a México, que se lo merece”.

Arozarena se fue de 4-1 con una anotada en la victoria de México por 8-2 sobre Gran Bretaña en el debut del equipo mexicano en el torneo de naciones organizado por la MLB. Cerró su primera temporada completa con los Seattle Mariners en 2025 con promedios de .238/.334/.426, 32 dobles, 27 jonrones, 76 carreras remolcadas y 31 bases robadas, siendo invitado al Juego de Estrellas por segunda vez en su carrera en las mayores.

Randy Arozarena discusses how special it was to represent Team Mexico at the World Baseball Classic 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/5bX2QVBDJq — World Baseball Classic (@WBCBaseball) August 20, 2025

Arozarena es nacionalizado mexicano, por lo que aprovechará cada oportunidad que tenga para vestir los colores de la nación a nivel internacional.

“Siempre me voy a sentir mexicano. Desde que salí de Cuba en el 2015, México me abrió las puertas”, recordó el guardabosques de México, quien también tiene en su hoja de vida participaciones en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con los Toros de Tijuana y la Liga del Pacífico con los Mayos de Navojoa. Esa oportunidad le hizo firmar con los Cardenales en 2016 para después pasar a los Tampa Bay Rays y demostrar que podía rendir al nivel de las Grandes Ligas.

“He hecho muchos amigos mexicanos. Tengo una hija mexicana. Y creo que con el pasar del tiempo, mi amor hacia México ha crecido mucho y me siento muy agradecido por todo el amor y todas las oportunidades que me han brindado", finalizó.

Arozarena ganó el Novato del Año de la Liga Americana en la campaña de 2021 con los Rays, año en el que se consolidó como una figura en potencia.

