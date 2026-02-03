Relevista al que le fue negado el seguro irá con Puerto Rico al Clásico Mundial 2026

Puerto Rico sentó un precedente en el Clásico Mundial de Beisbol, al quejarse por la política de la compañía aseguradora de jugadores para el torneo. Después de que su presidente, José Quiles, alzara su voz contra el campeonato, la MLB atendió el llamado y evaluó nuevamente el caso de Yacksel Ríos, quien ahora sí podrá participar con el equipo boricua en el torneo de marzo.

Ríos había sido declinado en su seguro para participar, arriesgándose a perder su salario si se lesionaba durante el torneo. Sin embargo, la compañía aseguradora volvió a evaluar al relevista y recibió la autorización para jugar.

El derecho de 32 años de edad firmó un contrato de ligas menores como agente libre con los Chicago Cubs, equipo con el que buscará regresar a la MLB en 2026. La última vez que pisó un terreno de juego de Grandes Ligas fue en 2023, con apenas 1.2 entradas lanzadas con los Athletics.

En líneas generales, ha sido un lanzador que no ha podido establecerse en el mayor nivel, ya que tiene apenas 98.1 entradas en la MLB en seis temporadas. Debutó en 2017 con los Philadelphia Phillies y también ha vestido los uniformes de los Pittsburgh Pirates, Boston Red Sox, y Seattle Mariners.

Es un lanzador que ayudará en el bullpen al manager Yadier Molina. El control es parte de su repertorio y puede ser un relevista largo si algún abridor se mete en problemas temprano durante el campeonato.

El derecho fue parte del no hitter combinado de Puerto Rico en la victoria 10-0 sobre Israel en el Clásico Mundial de 2023. Compartió la hazaña con José De León, Edwin Díaz, Alexis Díaz y Duane Underwood Jr.

Ríos se suma al caso de su compatriota Fernando Cruz, de los New York Yankees, quien también fue reevaluado por la compañía aseguradora y determinaron que estaba aprobado su seguro para poder actuar en el Clásico que comenzará en marzo.

Los casos de Francisco Lindor y Carlos Correa son más complicados, ya que el salario que tienen establecido para 2026 es mucho más alto y es un riesgo para la compañía de seguros.

José Espada también jugará con Puerto Rico

José Espada estará con Puerto Rico en el Clásico Mundial, como otro relevista importante que se sumará al bullpen del manager Molina. Viene de actuar en 2025 en las Grandes Ligas con los Baltimore Orioles, con una actuación discreta.

Apenas lanzó 3.0 entradas en la MLB, sin permitir carreras. Estuvo en Triple A y Doble A casi todo el año y pasó por dos organizaciones. Comenzó la temporada con los San Diego Padres y terminó su actuación con Baltimore.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol