Vladimir Guerrero Jr. confesó lo que pensó antes de su deslizamiento épico ante Corea del Sur

Vladimir Guerrero Jr. fue uno de los protagonistas del pase de República Dominicana a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 con un deslizamiento que será recordado por los fanáticos del equipo por mucho tiempo. El primera base anotó desde la inicial gracias a un doblete de Junior Caminero y su pericia al momento de barrerse en el home.

Vladdy cambió de dirección al momento de deslizarse en el home, lo que lo hizo inalcanzable para el receptor de Corea del Sur Dong Won Park, quien minutos después también fue víctima de otro slide de Juan Soto que lo dejó aún peor como defensor del plato.

"Tenía que anotar", dijo Guerrero Jr. a la prensa del Clásico Mundial. "Vi al coach de tercera base diciéndome que siguiera y decidí ir al home", agregó.

Guerrero Jr. amaneció este sábado con una línea ofensiva de .500/.529/1.071, dos dobles, igual cantidad de jonrones y 8 carreras remolcadas en lo que va de Clásico Mundial, cumpliendo con las expectativas en el marco de su primer torneo con República Dominicana como profesional.

"I gotta go home."



Vladimir Guerrero Jr.'s epic slide started a huge night for Team Dominican Republic! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/9N7Jzc8KNt — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

El primera base de los Blue Jays viene de dejar promedios ofensivos de .292/.381/.467 con 34 dobles, 23 jonrones, 84 carreras remolcadas y .848 de OPS en la temporada de 2025, ganándose la invitación al Juego de Estrellas y hasta votos para el MVP de la Liga Americana.

En su carrera ya suma 5 invitaciones al clásico de mitad de temporada, un Guante de Oro y dos Bates de Plata. Además, pactó con Toronto una extensión de 14 temporadas y 500 millones de dólares garantizados, un acuerdo que arruinó los planes de equipos que lo buscarían en la agencia libre y que es histórico para la organización de Canadá. El salario promedio anual del infielder es de $35.7 millones.

“Nada se compara con jugar para tu país”, señaló Guerrero Jr. ante los periodistas quisqueyanos. “Cuando ves el nombre de República Dominicana en el uniforme, no piensas en el equipo de Grandes Ligas al que perteneces. Todos dejamos el ego a un lado y jugamos por el país. El año pasado yo fui al Juego 7 de la Serie Mundial. En el primer encuentro en Dominicana yo estaba más nervioso que en ese Juego 7”.

“Estoy listo para el Clásico. No tuve que pedir permiso, sólo le avisé a Toronto que iba a jugar, y me dijeron ‘ok’”, aseguró Vladdy en una charla con el periodista Yancen Pujols.

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