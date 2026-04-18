3 equipos que pueden adquirir a Kawhi Leonard en un cambio con los Clippers

Kawhi Leonard está siendo monitoreado por varios equipos en la NBA. Los Clippers están buscando reducir su nómina, como lo hicieron con la salida de James Harden en plena temporada regular y para la campaña que vienen moverán más piezas.

Leonard es un alero que ha mostrado en esta temporada que todavía tiene mucho que ofrecer. Los Miami Heat han mostrado interés en el jugador pero también tienen la opción de un cambio con los Milwaukee Bucks por Giannis Antetokounmpo.

Para los Clippers sería ideal cambiar a Leonard antes de poder verle partir en 2027 como agente libre. Obtener selecciones del draft y algún jugador con proyección parece ser lo ideal para el conjunto de Los Angeles.

A continuación, repasamos a los tres equipos que han aparecido en diversos reportes como pretendientes de Kawhi Leonard.

1. Golden State Warriors

De acuerdo con el periodista Tim Kawakami, los Golden State Warriors están interesados en adquirir tanto a Leonard como a LeBron James. Después de quedar eliminados en el Play In, los de San Francisco necesitan mejoras notables en su nómina. “¿Podría ser que la mejor opción para los Warriors esta temporada baja sea realmente hacer todo lo posible por fichar a Kawhi Leonard o a LeBron James? Creo que sí. Creo que todas las circunstancias adversas y los indicadores alarmantes de esta campaña están llevándolos por este camino de vida o muerte. Y creo que existe la posibilidad de que este movimiento desesperado funcione”, dijo el reportero.

2. Miami Heat

Los Clippers buscan salir de Kawhi Leonard y el Miami Heat necesita un alero de sus características. El reportero Ira Widerman cree que el estilo de juego de media cancha de Leonard, su tiro exterior y su ADN defensivo se alinean mejor con el Heat. El equipo de Los Angeles buscar ser un equipo más joven y Leonard no entra en esos planes. El Heat está desesperado por encontrar a una estrella para emparejar con Bam Adebayo y Leonard luce como el aliado ideal. Sin embargo, el conjunto de Miami también ha mostrado interés en el griego Antetokounmpo.

3. Los Angeles Lakers

Los Lakers no han tenido conversaciones de renovación con LeBron James, así que lo más probable es que el veterano de 41 años de edad deje una vacante en el puesto de alero, que puede suplir Leonard. Viene de una buena campaña, con 27.9 puntos por partido (el máximo de su carrera) con una eficiencia notable de 50.5% en tiros de campo, 38.7% en triples y un sólido 89.2% desde la línea de tiros libres, que puede hacer que los Lakers se interesen en él para ayudar a Luka Doncic en ofensiva.

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