NBA cambia decisión y permite que Luka Doncic sea elegible al MVP de la temporada 2025/26

Su segundo título de anotación en la NBA no quedará en vano. Luka Doncic finalmente será elegible para los premios individuales de la finalizada ronda regular, incluyendo el MVP.

El periodista Shams Charania reveló que la National Basketball Association y la NBPA (Asociación de Jugadores) fallaron en favor de que el astro de Los Angeles Lakers pueda recibir votos para el máximo reconocimiento individual del curso, a pesar de no alcanzar los 65 partidos disputados, tal y como aparece en el reglamento.

Charania explicó que Doncic, lesionado el pasado 2 de abril por una distensión de grado 2 en el tendón de la corva de la pierna izquierda, la cual le impidió aparecer en los últimos cinco compromisos de Lakers en la fase clasificatoria, ya se había perdido dos juegos en diciembre debido al nacimiento de su hija, motivo por el cual la decisión de colocarlo en estatus de elegibilidad para el MVP se basa en "circunstancias extraordinarias".

Just in: The NBA and NBPA have ruled in favor of Lakers' Luka Doncic and Pistons' Cade Cunningham on their Extraordinary Circumstances Challenge for the 65-game award rule, making both eligible for all 2025-26 season honors such as MVP and All-NBA teams, sources tell ESPN. pic.twitter.com/gUYdUn1q4k — Shams Charania (@ShamsCharania) April 16, 2026

El ex Dallas Mavericks promedió 33.5 puntos en sus 64 cotejos de la 2025/2026, comandando también la prestigiosa competición en anotaciones totales, cortesía de 2.143 y guiando a una franquicia que, al margen de sus múltiples problemas de engranaje y de salud, consiguió meterse directo a los playoffs y asegurando la localía en la primera ronda. De igual forma, cosechó 7.7 rebotes de media y 8.3 asistencias, aunado a 78.0% de libres, 47.6% de campo y 36.6% de triples.

"Esta temporada, Luka Doncic ha rendido a un nivel histórico, liderando la liga en anotación, llevando a los Lakers al tercer puesto (terminaron cuartos) de la Conferencia Oeste y situándose en el centro de una de las pugnas por el MVP más reñidas que se recuerdan. Para asegurar que los increíbles logros de Luka esta reciban el reconocimiento que merecen y que él pueda ser considerado para los premios de fin de temporada de la liga, tenemos la intención de solicitar una 'Excepción por Circunstancias Extraordinarias' a la norma de los 65 partidos", había manifestado Bill Duffy, agente del base esloveno, a inicios de abril.

Cade Cunningham también es elegible al MVP

Caso similar al del balcánico se dio con el armador de Detroit Pistons, Cade Cunningham, quien sufrió un colapso pulmonar a mediados de marzo que lo sacó de la acción durante 11 encuentros y, aunque volvió para los últimos tres de la regular, se quedó en 64 participaciones, a una del mínimo exigido.

Charania confirmó que la primera selección global del Draft de la NBA 2021 podrá recibir el apoyo de los votantes tras un curso en el que guio a sus Pistons al sorpresivo primer lugar del Este, dejando 23.9 puntos y 9.9 asistencias, junto a 81.2% en libres, 46.1% de cancha y 34.2% desde la línea de tres.

Por el contrario, el escolta de Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, también presentó una apelación para ser elegible a los galardones; sin embargo, la misma fue denegada.

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