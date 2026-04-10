3 jugadores que podrían sacrificar los Knicks en el cambio por Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo estaría forzando su salida de los Milwaukee Bucks este verano con un destino muy claro en mente: los New York Knicks.

Efectivamente, la posibilidad de ver al doble MVP de la NBA accionando a tiempo completo en el Madison Square Garden no sólo es seductora en lo mediático, también podría redefinir el balance de poder en la liga.

Según el periodista Chams Charania, el seleccionado a 10 Juegos de Estrellas estaría dispuesto a aceptar un cambio, pero únicamente si aterriza en Nueva York, lo que coloca a los Knicks en una posición tan privilegiada como incómoda: para obtener a una superestrella generacional, la gerencia del popular club tendrá que sacrificar piezas clave de su actual proyecto competitivo.



En consecuencia, hay al menos tres activos de peso dentro de los Knickerbocker con opciones de integrar el paquete que iría a los Bucks en un hipotético acuerdo por el Greek Freak, dependiendo de cuántas próximas escogencias del draft también sean incluidas.

3. OG Anunoby

Dentro del enorme valor del roster neoyorquino destacan varios elementos, incluyendo el versátil alero británico, una garantía en ambos costados de la duela, al margen de resaltar especialmente por su capacidad para defender hasta cuatro posiciones distintas.



A su vez, el ex Toronto Raptors posee contrato hasta 2029, aunque con un alto salario promedio de 45.3 millones de dólares, que serían enviados al Fiserv Forum junto con otro jugador de alto nivel y dos próximos picks de primera vuelta, en vías de que en el Garden reciban a Antetokounmpo.

2. Mikal Bridges

Mikal Bridges es candidato a entrar en la oferta de Knicks a Bucks por Giannis Antetokounmpo | Petre Thomas-Imagn Images

A los Knicks quiás les interesa hasta más conseguir al tirador de 29 años, quien también marca diferencias protegiendo el perímetro y es una pieza sumamente versátil en ataque, aunado a que su contrato culmina en 2030 y su sueldo medio es inferior (37.4 millones de dólares) al de Anunoby.



Igualmente, la organización del estado de Wisconsin vería con muy buenos ojos a ambos aleros y a dos rondas iniciales del draft para materializar el traspaso y conseguir al MVP de las Finales de liga en 2021.

1. Karl-Anthony Towns

Salvo Jalen Brunson, toda la nómina que entrena Mike Brown estarían en venta como moneda de cambio en lo que sería una transacción sumamente sonada, si es que Giannis recala en la Gran Manzana.



En ese lote se sitúa KAT, quien no podría convivir en Nueva York junto a Brunson y a la mencionada luminaria griega por un tema salarial, dado que devengará sobre los 57 millones de dólares en la 2026/2027 y $61.015.192 al siguiente ejercicio, por lo que su nombre aparecería en la oferta a los Bucks, agregando a Anunoby y a dos picks de la fase inicial del evento de novatos. Eso sí, en Milwaukee exigirán que el gigante dominicano complete un sign and trade previo al canje, ya que de lo contrario tiene la potestad de romper su acuerdo laboral en 2027.

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