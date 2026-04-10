El quinteto titular de los New York Knicks si adquieren a Giannis Antetokounmpo

El periodista Shams Charania encendió recientemente el panorama de la NBA con una revelación que sacudió a toda la liga: Giannis Antetokounmpo tendría a los New York Knicks como su único destino deseado en caso de concretarse un cambio desde los Milwaukee Bucks.

Dicha noticia no sólo abre la puerta a la posibilidad de uno de los movimientos más impactantes de los últimos años, también coloca a la popular franquicia de la Gran Manzana en el centro de la conversación rumbo a la próxima temporada.

Según el propio Charania, los Knicks cuentan con piezas lo suficientemente atractivas como para seducir a los Bucks en una eventual negociación. De hecho, entre los nombres que entrarían en el paquete destacan el jerárquico centro dominicano Karl-Anthony Towns y el versátil tirador Mikal Bridges, aunado a dos futuras selecciones del draft, incluyendo al menos una de primera ronda; un precio elevado, pero lógico cuando se habla de un talento generacional y de la talla del Greek Freak.

Al margen del impacto mediático de la hipotética operación, lo verdaderamente interesante es imaginar cómo luciría el quinteto titular de los neoyorquinos con Antetokounmpo en sus filas, ya que desde una perspectiva deportiva, dicho encaje parece viable y potente, tal y de la manera que se analizará a continuación.

1. Jalen Brunson - Base armador

El piloto zurdo es, hoy por hoy, el corazón ofensivo del equipo que entrena Mike Brown. Su capacidad para generar juego, anotar en situaciones complicadas y liderar en momentos de presión lo convierten en una pieza intocable.



Con Giannis al lado del tres veces All Star, los Knicks gozarían de uno de los dúos de mayor peligro de la NBA, mismo que estaría llamado a realizar cosas importantes en la 2026/2027.

2. Josh Hart - Escolta

El versátil escolta-alero encajaría perfectamente como 2 principal en este escenario, pues su intensidad defensiva y facilidad para adaptarse a múltiples roles lo transforman en un comodín invaluable para el cuerpo técnico que hace vida en el Garden.



Es que el ex Los Angeles Lakers, entre otros, puede marcar prácticamente cualquier posición, junto a aportar rebotes y, cuando se le necesita, castigar desde la línea de tres puntos.

3. OG Anunoby - Alero

El alero británico representa el equilibrio ideal. En ataque cumple sin especial brillo, pero siendo eficaz, tomando decisiones inteligentes y aprovechando sus oportunidades.



Sin embargo, es en la retaguardia donde realmente saca diferencias, dado que es un especialista capaz de neutralizar a las principales armas ofensivas rivales. Claramente, el campeón de la NBA en 2019 con Toronto Raptors integraría junto a Josh Hart un perímetro defensivo de altísimo nivel, permitiendo a Antetokounmpo enfocarse en dominar la pintura.

4. Giannis Antetokounmpo - Ala pívot

La posible llegada del MVP de las Finales de 2021 a la arena más famosa del mundo (MSG) no sólo cumpliría un supuesto deseo personal, sino que convertiría de forma automática a los Knickerbocker en principales candidatos al anillo.



En ese escenario, el seleccionado a 10 Juegos de Estrellas sería el eje del sistema en ambos costados de la duela, gracias a su potencial para atacar el aro, defender múltiples roles y liderar en momentos decisivos a su club.

5. Mitchell Robinson - Centro

Con la probable salida de Karl-Anthony Towns en el hipotético traspaso a Milwaukee, Robinson asumiría el papel de 5 titular, siempre que la gerencia de Nueva York lo firme de vuelta en la agencia libre, sabiendo que aporta protección del poste bajo al alcance de pocos y números importantes en los principales renglones defensivos.



En efecto, el gigante de 28 años no necesita volumen ofensivo para impactar en el tabloncillo, algo ideal en un quinteto que estaría cargado de talento y jerarquía al momento de anotar.

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