Las 3 superestrellas que podrían adquirir los Golden State Warriors en el mercado de verano

El presente de los Golden State Warriors está lejos de ser el ideal. Es que pese a decir presente en el Play-In, los entrenados por Steve Kerr lucen obligados a ganar los dos partidos del mini torneo si desean meterse en los Playoffs de la NBA 2026, escenario que refleja con crudeza el momento de transición que atraviesa la ahora popular franquicia.

De ese modo y considerando que Stephen Curry sigue rindiendo a gran nivel, pero ya enfrenta el tramo final de su legendaria carrera, la gerencia de San Francisco parece tener claro que este verano será decisivo. Pues no se trata sólo de competir; se trata de darle al Chef una última oportunidad real de pelear por un nuevo anillo, así que necesitará juntarse con otra superestrella en la siguiente zafra.

En definitiva, el panorama actual obliga a los Warriors a pensar en grande este verano, por lo que la directiva intentará adquirir a una luminaria de la competición en pro de formar un dúo dinámico estelar con Curry, sin descartar la posibilidad de un Big Three en caso de que Jimmy Butler regrese de su dura lesión de rodilla a un nivel alto, y se mantenga en la organización.

3. Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers

El panorama de La Garra resulta particularmente interesante, ya que los Clippers iniciaron una reconstrucción silenciosa tras desprenderse de piezas importantes como James Harden y Ivica Zubac en el pasado deadline. En ese contexto, no sería descabellado que el dos veces MVP de las Finales de la NBA entre en el mercado.



Asimismo, Kawhi cobrará 50.3 millones de dólares en su último año de contrato antes de la agencia libre de 2027, factor que, paradójicamente, jugaría a favor de los Dubs, al punto de que no tendrían que enviar un retorno tan alto al club del moderno Intuit Dome.

2. Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks

El segundo nombre de la lista es muy ambicioso, pero a su vez complejo. La situación del Greek Freak con los Bucks genera cada vez más especulación, debido a que distintos reportes apuntan a una posible salida, y el periodista Jake Fischer insiste en que la plana mayor de los Warriors apunta a obtener al 10 veces All Star a través de un canje.



Sin embargo, no todo depende de Golden State, tomando en cuenta que Bill Simmons reveló recientemente que Giannis no tendría entre sus prioridades mudarse a la Costa Oeste, detalle que frena la ilusión de muchos por gozar de un dúo de dimensiones históricas en la bahía, Curry-Antetokounmpo.

1. LeBron James | Los Angeles Lakers

A priori, la opción de mayor viabilidad sería ver al Rey en un mediático y comercial Last Dance junto a Chef, por fin, compartiendo vestuario a tiempo completo y no en un clásico de mitad de temporada o Juegos Olímpicos.



Es casi un hecho que LBJ no regresará a los Lakers, salvo que desee firmar a la baja, lo que es bastante improbable, así que al ser agente libre sin restricciones, puede aceptar la oferta que llegue desde San Francisco o la entidad que lo quiera.

Más contenido de NBA