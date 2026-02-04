Agente de LeBron James anuncia si será cambiado de los Lakers este 5 de febrero

Con la fecha límite de cambios de la NBA cada vez más cerca los rumores sobre el futuro de LeBron James en Los Angeles Lakers se incrementan. Sin embargo, y aunque su contrato expira al final de la temporada, su agente informó que no planea ser cambiado, por lo que respetara hasta el final su pacto con la directiva de Hollywood.

El amigo y agente de James, Rich Paul, director ejecutivo de Klutch Sports, declaró en su podcast "Game Over" en diciembre que James no buscaría un traspaso y que terminaría su histórica temporada número 23 en Los Angeles. "No", dijo Paul en un episodio del podcast publicado el 9 de diciembre. "¿A dónde iría?".

LeBron tiene una cláusula total de no cambio en su contrato con los Lakers, por lo que cualquier negociación tendría que ser aprobada por él. Trascendió la semana pasada que pudiera retirarse de la NBA la próxima campaña con el uniforme de los Cleveland Cavaliers, pero esto no significa que quiera salir de inmediato de los Lakers, un equipo que seguramente estará en la postemporada en los próximos meses.

"HERE COMES LEBRON!"



LeBron James steal & slams never gets old 🍿



Tap to watch: https://t.co/8c44VxDzlE pic.twitter.com/oAvqbMSZP1 — NBA (@NBA) February 4, 2026

Aunque ESPN detalló recientemente que la relación entre James y la gobernadora interina de los Lakers, Jeanie Buss, es tensa, la posibilidad de traspasar al jugador no depende únicamente del deseo de una de las partes. Según Brian Windhorst, de ESPN, la directiva de los Lakers le hará saber a LeBron que si quiere regresar a la organización la próxima temporada tendrá que bajarse el sueldo sustancialmente, esto para reestructurar el roster con mejores jugadores e intentar ser reales contendores al título de la NBA.

LeBron tiene promedios de 22 puntos por partido, con 5.7 rebotes, 6.6 asistencias, 50.9% en tiros de campo, 32.2% en triples y 73.6% en tiros libres, guarismos respetables, pero que no sustentan una inversión de más de 50 millones de dólares en salario.

"Estoy tratando de absorberlo todo, de no dar estos momentos por sentado. Porque podría ser mi última temporada. Obviamente no he tomado una decisión definitiva, pero muy bien podría serlo", dijo LeBron, quien está ganando 52.6 millones de dólares esta temporada después de acordar por dos años y 101.3 millones de dólares en 2024.

Otra historia será lo que veamos en la agencia libre de cara a la próxima temporada, en la que equipos como los Golden State Warriors, los Cavaliers u otros seguramente le extenderán ofertas para lo que podría ser su "último baile".

Más noticias sobre LeBron James