¿Cuál es la suspensión de Luka Doncic por su falta técnica 16 y cuándo la cumplirá con los Lakers?

Mientras Luka Doncic está en plena carrera por el MVP de la temporada, el base de Los Angeles Lakers se perderá un partido de manera obligatoria, después de recibir su falta técnica 16 de la campaña, en el compromiso ante los Brooklyn Nets

Los Lakers ganaron 116-99 a los Nets, con 41 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias del esloveno, que sigue comandando la liga en puntos por partido con 33.7 puntos. El europeo deberá cumplir su suspensión este lunes en el encuentro ante los Washington Wizards.

El calendario ha sido amable con Doncic y los Lakers, ya que es un encuentro favorable para los dirigidos por JJ Redick, a pesar de la notable mejoría que han tenido los Wizards en la segunda mitad de la temporada regular.

Doncic y Ziairi Willimas forcejearon después de que al jugador de los Lakers se le señalara una falta ofensiva. Esto trajo como consecuencia una falta técncia a cada uno de ellos y para el esloveno significó la técnica de su suspensión.

Lakers' Luka Doncic has been suspended for Monday's game against the Washington Wizards after picking up his 16th technical foul. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2026

"(Williams) me estaba gritando en la cara... tres veces", declaró Doncic a los medios. "Solo quería salir de allí. Es una falta técnica doble, por supuesto. ¿Qué puedo decir? Ni siquiera hablé; solo quería alejarme. Y dijeron que empujé, que mi empujón fue 'exagerado', lo cual, obviamente, no fue cierto. Y no sé qué más decirles".

Doncic ya había sumado su falta técnica 16 del año el pasado fin de semana, en el encuentro ante el Orlando Magic. Sin embargo, los Lakers presentaron una apelación ante la liga la cual resultó positiva y pudo continuar jugando sin perderse ningún partido.

Es poco provable que esta nueva falta sea revocada, ya que se muestra claramente como Doncic empuja a Williams y la disputa entre los dos jugadores en ese tercer cuarto. Aunque los Lakers tienen derecho a apelar, sería poco probable que lo ganen.

Esta suspensión pausará una gran racha de Doncic. En sus últimos 12 encuentros, el base ha promediado 39.7 puntos con un 48.9% de acierto en tiros de campo (39.3% en triples), 8.1 rebotes, 6.9 asistencias y 2.5 robos.

Los Lakers tienen 11 victorias y una derrota en ese lapso y están cerrando la ronda regular de gran forma, ya pensando en la postemporada. Doncic entrará en la discusión del MVP y tendrá como competidores a Shail Gilgeous Alexander, del Oklahoma City Thunder y a Nikola Jokic, centro de los Denver Nuggets.

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