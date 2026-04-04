Doctor especializado revela la fecha de regreso de Luka Doncic a los Lakers tras su lesión

Los Angeles Lakers viven un drama de cara a la recta final de la temporada regular e inicio de los playoffs, al saber que su estrella, Luka Doncic, fue diagnosticado con una distensión de grado 2 en los isquiotibiales, lesión que sufrió en el partido del jueves ante el Oklahoma City Thunder.

Más allá de que el base esloveno pudiera ya no ser elegible al MVP de la NBA y resto de distinciones de final de la campaña, lo preocupante es que esta lesión afectará en el seno deportivo de los Lakers, que tenían las aspiraciones de terminar terceros en el Oeste y contar con la ventaja de ser locales en la postemporada.

El doctor Jesse Morse, especialista en lesiones deportivas, expresó en su cuenta de X que, en el mejor de los casos, Doncic regresará a la acción en tres semanas, sabiendo que los playoffs arrancan en un par de semanas.

Morse señaló que el escenario más realista es verlo regresar entre 4 y 6 semanas, dejándolo fuera de al menos la primera ronda de los playoffs.

"Es probable que se pierda al menos la primera ronda de los playoffs, o que regrese al final de la serie con minutos limitados", explicó el especialista.

Luka Doncic confirmed hamstring strain



OUT INDEFINITELY with a grade 2 hamstring strain



Best case scenario he returns in 3 weeks.



More realistic is 4-6 weeks.



Playoffs start in 2 weeks.



He likely misses at least the 1st round of the playoffs or can return at end of series… https://t.co/S4enbZouTb pic.twitter.com/hkZ2cRJm6I — Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) April 3, 2026

La estrella de los Lakers vive una de sus mejores temporadas en la NBA, promediando 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos. Sin embargo, esta ausencia hará que no alcance el requisito de 65 partidos necesarios para optar a los premios de fin de temporada de la NBA.

De no haber una excepción de marca mayor aprobada por la NBA, Doncic se quedará fuera de la lucha por el premio Jugador Más Valioso, dejando a Shai Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder, y Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, como los favoritos para alzar el trofeo al mejor jugador de la campaña.

No obstante, más allá de lo que signifique para Doncic estar en la lucha por el Jugador Más Valioso, lo realmente importante es como su ausencia afectará a la dinámica del equipo de JJ Redick.

Los Lakers son terceros en el Oeste con marca de 50-27, habiendo ganado 8 de los últimos 10 partidos. Ahora los californianos intentarán ganar la mayoría de los encuentros de la ronda regular para que los Denver Nuggets (están a un juego) y los Houston Rockets (dos juegos) no los dejen rezagados y los obliguen a comenzar los playoffs sin la ventaja de ser locales.

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