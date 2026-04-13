Entrenador de Lakers JJ Redick explica por qué sumaron a Nick Smith Jr. para los playoffs

En la antesala del último partido de la temporada regular 2025/2026, Los Angeles Lakers tomaron una decisión clave para completar su roster con miras a unos playoffs que arrancan este sábado. Es que la salida de Kobe Bufkin dejó un espacio disponible, el cual la gerencia aprovechó para promover a Nick Smith Jr., elevando su contrato dual a uno estándar.

La determinación no sorprendió demasiado dentro del entorno del afamado equipo, pues desde la marcha de Bufkin todo apuntaba a que la vacante sería ocupada por un jugador que ya conociera la dinámica interna y los dibujos del entrenador en jefe JJ Redick.

De ese modo, tanto Smith Jr. como el interno Drew Timme aparecían en plan de principales candidatos a recibir la oportunidad de quedarse en la nómina fija de los angelinos, al haber formado parte del grupo durante toda la campaña. Finalmente, el cuerpo técnico se inclinó por el perfil del joven escolta; de hecho, Redick explicó los motivos detrás de la elección.

"Obviamente, fue una decisión difícil. Drew ha sido fantástico para nosotros, pero, francamente, nos faltan dos de nuestros principales manejadores de balón. Necesitamos a Nick y también necesitamos su capacidad de tiro. Ha habido mucha discusión y debate al respecto en los últimos días", reveló el mencionado coach al periodista Daniel Starkand.

JJ Redick on the Lakers' decision to sign Nick Smith Jr. over Drew Timme to the playoff roster:



“Obviously a difficult decision. Drew (Timme) has been awesome for us. Frankly, we're missing two of our primary ball-handlers. We need Nick, we need his shooting as well. A lot of… — Daniel Starkand (@DStarkand) April 12, 2026

Las palabras de JJ reflejan con claridad la situación actual de unos Lakers que no cuentan con Luka Doncic ni Austin Reaves, dos piezas fundamentales en la generación y anotación. Ante este escenario, sumar un escolta con capacidad para manejar el balón y aportar puntos desde el perímetro se volvió una prioridad absoluta.

En consecuencia, la rotación de Los Angeles de cara a los Playoffs de la NBA 2026 podría necesitar variantes ofensivas desde la segunda unidad, mientras que Smith encaja en ese rol ya que ofrece creación, ritmo y amenaza exterior, cualidades necesarias en un contexto en el que la profundidad en las posiciones del backcourt se vuelve determinante.

El propio tirador dejó buenas sensaciones en su última presentación de fase regular, tanto que aportó 12 puntos en 18 minutos en el tabloncillo en medio del triunfo 131-107 ante Utah Jazz, además de exhibir un rendimiento sólido en lanzamientos de campo (5 de 11) y en la línea de tres (2 de 6). En definitiva, una actuación que refuerza la confianza del cuerpo técnico a fin de rivalizar contra Houston Rockets en la primera ronda.

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