¿Quién es Nick Smith Jr., el jugador que sumaron los Lakers para los playoffs de 2026?

Las bajas de Luka Doncic y Austin Reaves para el inicio de la primera ronda de los playoffs de 2026 ha hecho que Los Angeles Lakers comiencen a confeccionar la plantilla sin sus estrellas, siendo el escolta Nick Smith Jr. el elegido para estar en el equipo del entrenador JJ Redick para el primer emparejamiento de la postemporada.

Los californianos anunciaron oficialmente la conversión del contrato de Nick Smith Jr. a un acuerdo estándar por dos años, asegurando su presencia para los playoffs de 2026.

En 29 juegos de esta temporada, Smith Jr. promedia 6 puntos por partido con 43.3% en tiros de campo y un 40% en triples que podría ayudar mucho al esquema de Redick, bien sea ante los Houston Rockets o Minnesota Timberwolves en la primera ronda de los playoffs.

De por vida en la NBA, Smith Jr. tiene 7.6 unidades por encuentro, con 37.4% en triples.

The Los Angeles Lakers are signing two-way guard Nick Smith Jr. on a new two-year contract, Lucas Newton of Klutch Sports tells ESPN. With Luka Doncic and Austin Reaves sidelined, the Lakers add guard depth for the playoffs. Smith has averaged 6 points and 40% from 3 this season. pic.twitter.com/DTY3TtnsIn — Shams Charania (@ShamsCharania) April 12, 2026

¿Quién es Nick Smith Jr.?

Nick Smith Jr. (nacido el 18 de abril de 2004) es un escolta/base de 1.88 metros (6'2") conocido por su capacidad de anotación y habilidad para crear su propio tiro. Es quizás esta característica lo que hizo que se ganara un puesto en la plantilla de los playoffs de los Lakers.

Antes de llegar a la NBA, fue considerado el recluta número 1 de toda la nación en la clase de 2022. Sin embargo, una lesión de rodilla durante su único año en la Universidad de Arkansas afectó su consistencia y provocó que cayera hasta la posición número 27 del draft de 2023, donde fue seleccionado por los Charlotte Hornets.

¿Cuándo llegó a Los Angeles Lakers?

Tras dos temporadas de altibajos en Charlotte, Nick Smith Jr. se unió a los Lakers inicialmente con un contrato de dos vías (two-way contract) en septiembre de 2025.

Su actuación en la G League con los South Bay Lakers le permitió ganarse un puesto en el primer equipo, sobre todo tras las bajas de Austin Reaves y Luka Doncic.

¿Qué aportará a los Lakers?

Nick Smith Jr. no es el típico base organizador; es un anotador puro, por ello se espera que sea una amenaza desde la línea de tres puntos, brinde velocidad en la transición y aporte en el manejo de balón, jugando al lado de LeBron James en la confección de las jugadas.

Su energía y ganas de demostrar pueden ser vitales ante equipos más completos, como Houston o Minnesota.

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