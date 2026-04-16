Ex trainer de los Lakers detalla el tratamiento al que se sometió Luka Doncic en España

Luka Doncic regresará este viernes de España, después de someterse a un tratamiento en el viejo continente para tratar una distensión de isquiotibiales de grado 2. El tiempo apremia para Los Angeles Lakers y todo indica que jugarán la primera ronda de postemporada ante los Houston Rockets sin sus dos mejores bases.

Austin Reaves también está lesionado, en pleno proceso de recuperación de un desgarro muscular de grado 2 en el oblicuo izquierdo. El entrenador JJ Redick ha dejado entrever que no contará con ambos jugadores para enfrentar al equipo liderado por Kevin Durant.

Durante el podcast All The Smoke, el ex trainer de los Lakers, Gary Vitti, explicó sobre el viaje que hizo Doncic a España y el proceso que pasó en su recuperación.

"Sí, bueno, no sé qué está haciendo Luka en España. No sé qué están haciendo allí, así que solo puedo comentar sobre lo que hacía Kobe y lo que se hacía en ese momento. Para ponerlo en perspectiva, todo el mundo sabe lo que es el PRP, el plasma rico en plaquetas", dijo Vitti.

El experto explicó el proceso al que se sometió Doncic: "Los médicos extraen sangre del cuerpo, la centrifugan, extraen las plaquetas y las inyectan de nuevo en el lugar de la lesión para activar la curación".

"Estábamos muy, muy emocionados al respecto. Pensamos que iba a ser una especie de panacea, una cura milagrosa, y luego no lo fue. Y no significa que no ayude, no significa que no funcione, pero ciertamente no fue el remedio definitivo que pensamos que sería".

En Estados Unidos hay ciertas restricciones con este tipo de curas y es por eso que muchos jugadores viajan a Europa para someterse a esos procesos regenerativos. Vitti señaló que Kobe Bryant utilizó estos procedimientos varias veces en su carrera.

"Aquí hay reglas muy estrictas sobre cuánto tiempo se puede incubar la sangre, cuánto tiempo puede estar fuera de tu cuerpo. Diferentes partes de Europa tienen reglas distintas, pero no son tan rigurosas como nuestras reglas aquí. Por lo tanto, pueden crear cosas que nosotros no podemos crear legalmente", añadió el experto.

Lo importante es que Doncic pueda estar lo antes posible en la duela, ayudando a los Lakers a avanzar de la primera ronda. Aunque tienen ventaja de localía, es difícil pensar que el equipo californiano pueda avanzar sin el máximo anotador de la temporada.

"Ahora bien, si funcionan o no, ya veremos... hay que preguntarle a Luka. Kobe sentía que le ayudaba, y por eso seguía volviendo".

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