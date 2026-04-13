Giannis Antetokounmpo sobre los Milwaukee Bucks: "Me faltaron el respeto"

Giannis Antetokounmpo se prepara para ser cambiado en los próximos meses tras terminar la temporada con problemas con el cuerpo técnico y la directiva de los Milwaukee Bucks, que despidieron a su entrenador Doc Rivers tras no avanzar a los playoffs en 2026.

Para el griego, el hecho de no haber jugado en las últimas semanas de la temporada fue una "falta de respeto" del equipo, que ahora intentará negociarlo e iniciar una reconstrucción. Cabe recordar que para los Bucks Giannis no estaba apto físicamente para jugar, mientras que el jugador declaró estar listo para hacerlo.

Antetokounmpo, dos veces MVP y líder de Milwaukee en la consecución de su primer título en 2021, declaró tras la derrota del domingo ante los 76ers que nunca tuvo el control de su estatus, reclamando respeto por parte de la organización.

"Que me den el alta médica para jugar... no lo entiendo. Jamás en mi vida me he negado a participar en un entrenamiento", afirmó Antetokounmpo a la agencia AP. "Quienquiera que haya ideado eso ha faltado al respeto a todo lo que he hecho por este equipo y a la forma en que me comporto".

"Hice lo que se suponía que debía hacer. Pero no pude salir a la cancha en esta ocasión. ¿Quién tiene la última palabra en eso? Viene de arriba. Yo creía que tenía el control. Pensaba: 'Vale, si estoy sano, voy a jugar'. Esto simplemente me demuestra que no solo yo —sino los jugadores en general— no tenemos ningún control. No, no sentí que tuviera el control".

“Shock to me”



- Bucks star Giannis Antetokounmpo tells me he’s shocked to hear report Doc Rivers is OUT as Head Coach and had not heard the news



He calls Rivers an “incredible coach”



Giannis says he is immediately going to call Rivers after losing to the Sixers pic.twitter.com/M374LXJaDM — Jeff Skversky (@JeffSkversky) April 13, 2026

Los Bucks ahora podrían plantearse traspasar a Antetokounmpo durante la temporada baja, siendo los New York Knicks los favoritos para adquirirlo en el canje más importante de cara a la próxima campaña.

"Fue algo agotador para mí, sin duda", comentó Antetokounmpo. "Y si fue agotador para mí, definitivamente lo fue también para la organización".

Sobre la posibilidad de firmar una extensión de contrato por 4 años y 275 millones de dólares con los Bucks, Giannis se mostró precavido. Sabe que estos problemas pueden dejarlo fuera de la franquicia después de las Finales.

"Falta demasiado tiempo para eso. Es algo que debo sentarme a analizar con mi familia para ver qué es lo mejor para mí y qué es lo mejor para ellos. El dinero no significa nada para mí. Cero. Absolutamente nada. Lo único que tiene valor para mí es ganar", afirmó.

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