¿Qué jugadores sustituirán a Luka Doncic y Austin Reaves en los Lakers en la serie de playoffs ante los Rockets?

La situación de Los Angeles Lakers rumbo al inicio de los Playoffs de la NBA 2026 se ha complicado de forma considerable. Efectivamente, el conjunto del Crypto.com Arena no podrá contar por lesión con sus dos principales armas ofensivas de la regular, Luka Doncic y Austin Reaves, para el arranque de la primera ronda frente a Houston Rockets.

Incluso, el entrenador en jefe JJ Redick confirmó recientemente que ambos anotadores continuarán fuera de acción y sin una fecha clara de regreso. “Están fuera indefinidamente. No voy a tener información actualizada para ustedes esta semana”, acotó.

Cabe recordar que Doncic arrastra un problema en el tendón de la corva de la pierna izquierda, mientras que Reaves sufre una lesión en el oblicuo. De forma coincidente, ambos se lesionaron el pasado 2 de abril durante la derrota ante el Oklahoma City Thunder, lo que les impidió volver a la duela en el cierre de la fase clasificatoria.

Ante este panorama, los Lakers deberán reorganizar su quinteto abridor y la rotación, pues todo apunta a que Marcus Smart asumirá el rol de base principal en el Juego 1, siempre que esté completamente recuperado de sus recientes molestias en el tobillo, lo que obligó a Redick a utilizar a Luke Kennard en ese papel en los últimos choques. Al lado del ex Boston Celtics, el versátil Jake LaRavia se perfila como escolta titular, aportando versatilidad en ambos costados de la duela.

Lakers coach JJ Redick on Bronny James, a part of the “all hands on deck” Lakers for the first round vs. Houston in the NBA playoffs:



“When you're short-handed, he's got to be ready. Nick (Smith Jr.) will have to be ready. I think Bronny's improved a lot. … We trust him.” pic.twitter.com/Fsl7YlPFzD — Benjamin Royer (@thebenroyer) April 15, 2026

Desde la banca, el propio Kennard tendrá una tarea clave a la hora de castigar en el perímetro y a largo rango. Su facilidad para abrir la cancha con el tiro exterior luce fundamental para compensar la ausencia de dos generadores de puntos innatos, hablando de Doncic y Reaves.

Sin embargo, la responsabilidad no recaerá únicamente en los veteranos, ya que el estratega del club que viste de púrpura y oro también confirmó que jóvenes como Nick Smith Jr. y Bronny James tendrán minutos importantes en la segunda unidad. Ambos representan opciones frescas para inyectar energía y dinamismo al backcourt, aunque la inexperiencia en escenarios de alta presión será puesta a prueba.

En consecuencia, el liderazgo de LeBron James será más determinante que nunca. El legendario y veterano alero no sólo deberá asumir la conducción ofensiva en los momentos cumbres; sino elevar el nivel colectivo de un equipo que buscará mantenerse competitivo hasta el eventual regreso de sus "nuevas" estrellas.

Con la atractiva serie de playoffs a la vuelta de la esquina (empieza el sábado), los Lakers enfrentan un reto mayúsculo: reinventarse sobre la marcha para sobrevivir a las ausencias y plantar cara a unos Rockets que llegan con ritmo y ambición.

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