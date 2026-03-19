LeBron James ya no estaría interesado en tener una franquicia en Las Vegas en la NBA

LeBron James declaró hace 10 años que estaba interesado en adquirir una franquicia en la NBA. En ese momento se vio como un proyecto muy ambicioso para un jugador que estaba cruzando los mejores años de su carrera, pero se siguió hablando de esa posibilidad.

Después, hace cuatro años, dijo que quería que su franquicia estuviera en Las Vegas, como parte del plan de expansión de la liga. Sin embargo, el veterano de 41 años de edad parece haber cambiado de opinión.

James declaró después de la victoria de los Lakers 124-116 a los Houston Rockets que ya ese plan había cambiado. "No, no lo estoy. En absoluto”, respondió el veterano a un periodista que le consultó sobre la posibilidad de tener un equipo en el futuro".

El máximo anotador de todos los tiempos en la NBA es un hombre de negocios y ha invertido en el deporte. Es uno de los propietarios del Liverpool, el equipo de la Premier League de Inglaterra, y los Boston Red Sox, pero ese parece ser por ahora la única inversión deportiva de James.

De acuerdo con The Athletic, la cifra que busca la liga para una franquicia de expansión asciende a los $8 mil millones por equipo. Quizás esa sea la razón de James de cambiar de opinión.

"No, I'm not, not at all."



After the Lakers' win last night, LeBron James said he no longer has an intention to pursue being part of an ownership group for a potential NBA expansion franchise in Las Vegas. https://t.co/wHwurYwwZl — ESPN (@espn) March 19, 2026

James, de 41 años de edad, tiene un patrimonio de $1.4 mil millones, de acuerdo con Forbes. Pero su valor personal no es lo suficientemente alto para cubrir el costo de la expansión, y siempre iba a necesitar unirse a un grupo de inversores.

Se habla de que su grupo de inversionistas, Fenway Sports Group (FSG), no estuvo de acuerdo en invertir en un equipo de expansión en la NBA, por las dudas que genera un equipo nuevo, sin afición construida y con un futuro deportivo incierto.

La opinión de James ha cambiado un poco. "Mi sueño es, de hecho, ser dueño de un equipo", dijo en el podcast Open Run en 2016, pero desde entonces han pasado 10 años y su visión de inversión ha cambiado mucho.

James es el máximo anotador en la historia de la NBA y está en su último año de contrato con los Lakers. Se espera que no siga en la franquicia de Los Angeles y consiga otro acuerdo después de finalizada la actual temporada de la NBA.

James y los Lakers se ubican en el tercer puesto de la Conferencia Oeste, con nueve victorias en sus últimas 10 presentaciones.

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