Milwaukee Bucks inician reconstrucción y despiden al entrenador Doc Rivers

Los Milwaukee Bucks viven un proceso de reconstrucción y quieren hacer borrón y cuenta nueva para la próxima temporada. El primer movimiento de la organización ha sido despedir a su entrenador, Doc Rivers, quien no encontró la fórmula ganadora en la temporada 2025-2026.

Los Bucks terminaron con récord de 32 y 50, en el puesto 11 de la clasificación de la Conferencia del Este, cayendo en 7 de sus últimos 10 compromisos y siendo eliminados de la postemporada. Las lesiones afectaron el desarrollo de la temporada para Rivers, quien solo pudo tener a su principal estrella, Giannis Antetokounmpo, en 36 encuentros.

Rivers cumplió tres calendarios con los Bucks, dejando marca de 97 y 103, quizás en su etapa más gris como entrenador desde que dirige en la NBA. Llegó al club en 2024, siendo el remplazo del estratega Adrian Griffin.

Quedar fuera de la postemporada fue el argumento que tomó la directiva de los Bucks para separar de su cargo al experimentado entrenador. Los Bucks habían accedido a la postemporada ininterrumpidamente desde 2016.

BREAKING: Doc Rivers is departing as head coach of the Milwaukee Bucks, sources tell ESPN. After a 32-50 season, the Bucks will embark on their third coaching search in the last three years. pic.twitter.com/s6YZXKcTi5 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2026

Los Bucks perderán dinero en el movimiento de despedir a Rivers. Milwaukee acordó un contrato de 40 millones de dólares hasta la temporada 2026-27 y, aunque quedaba un año más de pacto, la franquicia decidió pagar lo que faltaba de salario para salir del entrenador.

Otro de los motivos fue el pobre desempeño del equipo en postemporada mientras Rivers estuvo dirigiendo al club. Desde 2024, cuando el entrenador tomó el cargo, el equipo solo ganó tres partidos de playoffs, algo insostenible para una divisa que ganó el campeonato en la temporada 2021.

Relación con Giannis Antetokounmpo pudo forzar su salida

Para nadie es un secreto que la relación entre la principal estrella del equipo, Giannis Antetokounmpo y el entrenador Rivers no estaba en un buen momento. De hecho, el griego apareció en los principales rumores de cambio antes de la fecha límite de transacciones.

El europeo fue descartado por el resto del año debido a una hiperextensión en la rodilla. Pero antes había criticado el estilo de juego del equipo, algo que causó controversia con el entrenador.

Lo más probable es que Antetokounmpo tampoco esté con los Bucks para la temporada que viene, porque el proceso de reconstrucción también pasa por buscar un cambio en el verano que involucre al alero para sacar provecho y obtener jugadores prometedores y selecciones importantes del draft.

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