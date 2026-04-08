El motivo por el que Giannis Antetokounmpo quiere jugar con los New York Knicks

¿Giannis Antetokounmpo jugará la próxima temporada con otro equipo? Esa es la gran pregunta que se hacen los aficionados de los Milwaukee Bucks, que han visto como a su principal estrella y dos veces MVP le aumentan los pretendientes de cara a la campaña 2026-2027.

Los New York Knicks han sido mencionados como uno de los equipos más interesados en negociar con los Bucks en el verano. Formar un tridente con el griego, Jalen Brunson y Karl Anthony-Towns es algo que pondría al equipo neoyorquino como favorito al título.

"Jugar en el Madison Square Garden y poner fin a la sequía de campeonatos de los Knicks es algo que resulta 'muy atractivo' para Giannis Antetokounmpo", dijo el periodista Jake Fischer.

Los Knicks no ganan un campeonato desde 1973 y necesitan un proyecto ganador para acabar con tantos años de amargura. El año pasado estuvieron cerca de volver a Las Finales, pero para ello necesitarán del aporte del griego.

Playing in Madison Square Garden and ending the the Knicks Championship drought is something that’s “very appealing” to Giannis Antetokounmpo, per @JakeLFischer



(Per @JakeLFischer) pic.twitter.com/Y41yj8j8uT — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 8, 2026

La relación entre el jugador y los Bucks se fracturó esta temporada, cuando diversas fuentes revelaron que el jugador estaba en el mercado. Eso no sentó bien en el entorno del jugador y obviamente en los aficionados tampoco.

Ganar con otro equipo puede ser la motivación que necesita el jugador para poder volver a brillar como hace algunos años en la liga. El dos veces MVP ayudó a los Bucks a ganar el campeonato en 2021, pero en ese entonces tenía un equipo más competitivo.

El 10 veces All Star también ha sonado para equipos como los Golden State Warriors y Los Angeles Lakers, pero en Nueva York sería la principal figura del equipo y no estaría eclipsado por Stephen Curry en la Bahía o por Luka Doncic en California.

En 36 encuentros en esta temporada, Antetokounmpo disputó 36 encuentros, con promedio de 27.6 puntos, 9.8 rebotes y 5.6 asistencias. Aunque no fue de sus mejores temporadas, igualmente dejó números interesantes.

El alero de 31 años de edad, quien terminará la temporada en la lista de lesionados, tiene contrato vigente hasta 2028 con los Bucks y le resta por cobrar alrededor de 148 millones de dólares, acuerdo que absorberían los Knicks.

Giannis criticó abiertamente la falta de química en el equipo de Milwaukee este año y esa sería la puerta de salida de la organización en el verano. Sin embargo, para poder convencer a los Bucks, los Knicks tienen que ofrecer un paquete interesante, con varias selecciones del Draft a futuro.

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