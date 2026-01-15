Cócteles y bebidas ideales para el domingo de Super Bowl

El Super Bowl es un evento magnífico para que la familia se reúna y pueda compartir un momento diferente. Los cócteles y las bebidas suelen ser parte del plan y la planificación es clave para recibir a los invitados en casa.

Este año el evento se realizará en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el domingo 8 de febrero. A los que no les gusta el fútbol americano, pero sí la música de Bad Bunny pueden estar tranquilos y esperar el medio tiempo, ya que el cantante boricua será el encargado de poner a todo el mundo a bailar con su música urbana.

Aunque algunos prefieren bebidas tradicionales como la cerveza o los refrescos, preparar un buen cóctel le da un valor agregado a una reunión. Una mezcla de sabores hace que el momento se disfrute de una manera especial y es ya algo cultural en el día de este tradicional evento.

A continuación, ofrecemos cinco opciones de bebidas para disfrutar de una manera especial el Super Bowl de este 2026.

1. Michelada "Super-Garnished"

Es una de las bebidas tradicionales, cuando se habla de Super Bowl. De hecho, es considerada como un clásico, pero no pierde adeptos en las nuevas generaciones. Es hecha de una base de cerveza clara, con jugo de tomate, limón y los más arriesgados colocan decoraciones interesantes, como un camarón. Es muy típica en California y este año muchas familias la prepararán para pasar un rato ameno durante el juego.

2. Touchdown Punch

Touchdown Punch es una de las bebidas favoritas de los aficionados de la NFL | George Rose/GettyImages

Su nombre denota la vinculación de la bebida con el fútbol americano. Es ideal para grupos grandes, ya que se prepara en cantidades generosas. Se realiza mezclando ron de coco, jugo de piña, jugo de arándano y limón. Los que no puedan beber alcohol la pueden preparar sustituyendo el ron por una soda o refresco claro. Es una bebida que tiene un significado especial y que suele ser una de las favoritas entre los aficionados de la NFL.

3. Margarita

Es una de las bebidas más tradicionales en el mundo y, en los últimos tiempos, está de moda colocarle tamarindo, para que tenga un sabor especial y diferenciador. El tequila está de moda y en este trago se le coloca jugo de limón y jarabe de tamarindo. También debe ser acompañada con sal y un poco de picante. Es muy vendida en el evento.

4. Lemon Shandy

Las nuevas generaciones están usando esta tendencia del Lemon Shandy y se ha convertido en uno de los tragos más populares en épocas de Super Bowl. Consiste en mezclar cerveza tipo lager y limonada en partes iguales. Es una bebida muy refrescante que se puede consumir antes, durante y después del partido.

5. Martinis Funcionales

Es otras de las tendencias en este 2026, sobre todo en California. Se prepara con ginebra o vodka, aunque también hay versiones sin alcohol que pueden evitar la resaca, mucho más si tu equipo pierde. A muchos le colocan licor de café y también electrolitos, lo que hace una mezcla de sabores impresionante y refrescante.

