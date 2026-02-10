Quarterback de Patriots Drake Maye anuncia si se someterá a cirugía en el hombro

El quarterback de los New England Patriots, Drake Maye, anunció este martes que no necesitará someterse a una cirugía en el hombro derecho en la temporada baja de la NFL, despejando las dudas con respecto a su presencia en los entrenamientos del equipo de cara a la campaña 2026/27.

"El tiempo es la mejor cura para estas lesiones", declaró Maye, según ESPN. "Definitivamente solo necesito tiempo libre. No necesito hacer nada".

Maye estuvo en el ojo de la crítica durante el Super Bowl LX, ya que se vio indefenso en el partido por el título de la NFL ante los Seattle Seahawks.

El mariscal de campo apenas se pudo combinar para completar 22 de 37 pases y sumar 240 yardas y apenas un par de touchdowns. Fue interceptado en dos ocasiones y derribado hasta 6 veces por Seattle, que en ningún momento le permitió pasar el ovoide con comodidad.

A su vez, Maye estableció un récord indeseado en los playoffs del Super Bowl convirtiéndose en el primer mariscal de campo en ser derribado 20 veces en una sola postemporada, superando la marca de Joe Burrow, quarterback de los Cincinnati Bengals, quien fue derribado 19 veces en los playoffs de 2022.

“Mi brazo se sintió de maravilla todo el año. No creo que lanzar fuera el problema. El golpe en el Juego de Campeonato de la AFC fue un momento desafortunado”, prosiguió Maye. “No se puede culpar a las lesiones. Suceden cosas así todo el tiempo en la liga. Tuve suerte este año. No se puede centrar en una pequeña molestia en el hombro. Al mismo tiempo, podría haberlo evitado o haber hecho más jugadas. Sentía que podía lanzar y que era yo mismo”.

El quarterback lamentó no poder haber hecho su juego en el Super Bowl, pero sabe que su carrera apenas da sus primeros pasos hacia el éxito.

"Duele. Dolerá por un tiempo", dijo Maye sobre el revés en el Super Bowl. "Es lo que hace especial a este deporte. Estuvimos cerca, y hay que intentarlo de nuevo. No jugué tan bien como me hubiera gustado en la recta final, pero prometo esforzarme al máximo y trabajar duro".

Para Seattle haber ganado el segundo trofeo Vince Lombardi en la historia de la franquicia tuvo un sabor especial, ya que se vengaron de aquella dolorosa derrota en el Super Bowl XLIX de hace 11 años.

