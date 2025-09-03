¿Qué clubes son los favoritos para ganar la Champions League 2025/26 según la IA de Opta?

Pocos días después del sorteo de la fase de liga de la Champions League, el superodenador de Opta ya dio a conocer a los favoritos al título según los cálculos de su Inteligencia Artificial.

Tras unos meses de la consagración del Paris Saint-Germain, la Champions League vuelve con todo para una nueva edición. Más que nunca, esta versión 2025/26 se presenta como una de las más exigentes, con numerosos candidatos de peso llegados desde todos los rincones de Europa.

Un Real Madrid con sed de revancha tras haberse quedado sorprendentemente fuera de las semifinales, un FC Barcelona que sueña con volver a la cima de Europa después de caer en esa misma instancia… el Liverpool que busca dejar su huella y borrar la desilusión sufrida en octavos de final el año pasado, el Manchester City reconstruido en torno a figuras como Rayan Cherki con la ambición de ir más allá de los play-offs de Champions, un Arsenal con una plantilla más completa… El Olympique de Marsella que regresa a la máxima escena continental, el AS Mónaco con un plantel de gran calidad y, por supuesto, el PSG que defenderá su título de campeón conseguido ante el Inter de Milán.

Son muchos los aspirantes al trono europeo, y la Inteligencia Artificial de Opta ya proyectó a los favoritos para levantar la ansiada “orejona”.

Las probabilidades de victoria final en la Champions League según las predicciones de Opta

Equipo Probabilidad de victoria final 1. Liverpool 34,20% 2. Arsenal 27,29% 3. PSG 22,01% 4. Manchester City 16,93% 5. FC Barcelona 16,57% 6. Chelsea 15,49% 7. Real Madrid 12,18% 8. Bayern Múnich 9,37% 9. Newcastle 6,67% 10. Inter de Milán 6,50% 11. Benfica 4,54% 12. Napoli 3,39% 13. Tottenham 3,04% 14. Borussia Dortmund 2,71% 15. Sporting 2,02% 16. Club Brugge 2,00% 17. Juventus 1,95% 18. Atlético de Madrid 1,95% 19. Atalanta 1,86% 20. Villarreal 1,68% 21. Bayer Leverkusen 1,31% 22. PSV 1,07% 23. Athletic Club 1,02% 24. AS Mónaco 0,9% 25. U. St-Gilloise 0,87% 26. Galatasaray 0,66% 27. Frankfort 0,59% 28. Olympique de Marsella 0,40% 29. Olympiakos 0,29% 30. Copenhague 0,22% 31. Paphos 0,11% 32. Ajax 0,08% 33. Slavia Praga 0,08% 34. Bodo/glimt 0,05% 35. Qarabag 0,00% 36. Kairat 0,00%

