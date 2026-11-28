Los rumores de fichajes empiezan a incrementarse a poco de cumplirse un mes para el comienzo del mercado de invierno en Europa.

En LaLiga, el Barcelona estaría dispuesto a negociar la salida de Jules Koundé y mantiene su interés en Erling Haaland. Por su parte, en la Premier League, el Arsenal retomó charlas para incorporar a Julián Álvarez, el Manchester United estudia alternativas ante una posible salida de Bruno Fernandes y Marcus Rashford podría continuar su carrera en el fútbol turco.

LaLiga

Haaland no estaría satisfecho con la performance del City esta temporada | Carl Recine/GettyImages

El Barça está interesado en fichar al delantero del Manchester City, Erling Haaland, al finalizar la temporada, siempre y cuando el noruego esté disponible en el mercado. La buena relación de los culés con los representantes del futbolista podría favorecer la operación. (Fuente: El Chiringuito)

Por otro lado, los catalanes estarían dispuestos a escuchar ofertas por el lateral Jules Koundé en caso de recibir una propuesta económica satisfactoria. (Fuente: The Athletic)

Marc Pubill, actualmente en el Atlético de Madrid, sería la prioridad de Hansi Flick para reforzar la defensa del conjunto blaugrana. (Fuente: El Nacional.cat)

Pese a que José Mourinho manifestó públicamente su deseo de conservar a todos sus futbolistas en el mercado de invierno, el Real Madrid estaría dispuesto a negociar las salidas de Raúl Asencio y Ferland Mendy. (Fuente: Látigo Serrano)

El Merengue, además, se sumó al Liverpool y al PSG en el seguimiento del delantero del Bournemouth, Rayan. (Fuente: Ekrem Konur)

Alexander Sorloth es la primera opción de la Juventus para reforzar su ataque. Los italianos volverían a intentar su contratación en enero y la operación rondaría los 40 millones de euros. (Fuente: Tuttosport)

Premier League

Balde podría irse a la Premier | NurPhoto/GettyImages

El Liverpool estaría arrepentido de las condiciones económicas del contrato que firmó Ryan Gravenberch y buscarían la salida del neerlandés en 2027. (Fuente: Football Insider)

El Fenerbahçe quiere incorporar al extremo del United, Marcus Rashford, en el próximo mercado de fichajes de enero. (Fuente: Turkish-Football)

Alejandro Balde gana terreno entre las opciones que manejan los Red Devils para reforzar el lateral izquierdo. En Old Trafford consideran que el futbolista del Barça podría estar disponible en enero. (Fuente: Ben Jacobs)

Los Reds también están interesado en Balde y buscarían incorporarlo mediante una cesión con opción de compra, bajo las mismas condiciones con las que realizó la operación por Ronald Araujo. Andoni Iraola confía en recuperar la mejor versión del español. (Fuente: Sport)

Mikel Merino está frustrado con su presente en el Arsenal y buscaría irse del club en enero. Su destino predilecto sería el Barça. (Fuente: El Nacional.cat)

El Arsenal estaría dispuesto a vender a Viktor Gyökeres una vez que encuentre un sustituto para el sueco. Por eso, Julián Álvarez vuelve a figurar entre las prioridades de los Gunners. Los clubes habrian retomado charlas de cara al mercado invernal para estudiar la incorporación del delantero del Colchonero. (Fuente: Ekrem Konur)

Arteta también estaría interesado en Iván Fresneda, lateral del Sporting CP. (Fuente: The Athletic)

Enzo Maresca no estaría satisfecho con el rendimiento de Gianluigi Donnarumma y el City podría estudiar la incorporación de otro arquero durante el próximo verano europeo. (Fuente: The Athletic)

El United analiza la contratación de Nico Paz en caso de que Bruno Fernandes se vaya de Old Trafford. Al argentino le resultaría atractivo el proyecto del club, donde además compartiría representantes con el DT Mauricio Pochettino. (Fuente: The Athletic)

El Aston Villa estaría dispuesto a finalizar anticipadamente la cesión de Alejandro Garnacho en enero, aunque deberá alcanzar un acuerdo con el Chelsea. El argentino suma apenas 95 minutos de juego con los dirigidos por Unai Emery. (Fuente: Rob Jones, Sky Sports)

Liga MX

Mora podría dar el salto a Europa | Jam Media/GettyImages

El Monterrey habría alcanzado un acuerdo con el Xolos para incorporar al defensor Alejandro Gómez por cuatro millones de dólares + variables. El futbolista firmaría un contrato por cuatro años con los Rayados. (Fuente: César Luis Merlo)

El Borussia Dortmund estaría interesado en fichar a dos de las promesas del fútbol mexicano, Gilberto Mora, del Xolos, y Santiago Sandoval, de las Chivas. (Fuente: Pepe Del Bosque y Azteca Deportes)

Jordan Carrillo despertó el interés de Cruz Azul debido a su escasa participación con las Chivas. Sin embargo, la directiva del Rebaño Sagrado ya habría comunicado que no tiene intención de desprenderse del futbolista. (Fuente: Azteca Deportes)

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