Rumores del mercado de fichajes: el Manchester United sigue a Vinícius Jr.; Balde, Estêvão y más

En LaLiga, si Vinícius Júnior no logra recuperar su lugar en el 11 titular del Real Madrid, el club podría verse obligado a considerar su venta. En la Premier League, Mikel Merino valorará salir del Arsenal si no tiene garantizada una continuidad en el terreno de juego. Por último, en la Liga MX, Gabriel Milito habría despertado interés en un gigante del fútbol sudamericano.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC.

LaLiga

El central del RB Leipzig, Castello Lukeba, es el objetivo prioritario del Barcelona para esa posición. (Fuente: SPORT)

Por otro lado, el gran objetivo soñado por el Barcelona sigue siendo Alessandro Bastoni, del Inter de Milán. Si la operación por el italiano resulta inviable, el club valorará otras opciones, como Natan, del Real Betis, o Youri Baas, jugador del Ajax de 23 años. (Fuente: El Nacional)

Si Vinícius Júnior no logra recuperar su lugar en el 11 titular del Real Madrid, el club podría verse obligado a considerar su venta. El Arsenal mantiene su interés, y el Manchester United también sigue la situación de cerca. (Fuente: Látigo Serrano)

AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Europa Press Sports/GettyImages

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, ha señalado al centrocampista del Barcelona, ​​Gavi, como su objetivo principal para reforzar el mediocampo de cara a 2027. (Fuente: Juan Jesus)

El Barcelona y el Real Madrid compiten con el Manchester City y el Paris Saint-Germain por hacerse con los servicios de Moussa Koné, centrocampista del Villarreal de 17 años. (Fuente: Africafoot)

Premier League

El Liverpool mantiene su interés en el defensa central del Chelsea, Levi Colwill, pero los «Blues» no tienen intención de negociar y, en su lugar, planean ofrecerle un nuevo contrato. (Fuente: TEAMtalk)

Del mismo modo, el Chelsea no contempla la salida del extremo Estêvão durante el mercado invernal de enero; de hecho, ya tienen planes para intentar ampliar su contrato en Stamford Bridge. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Arsenal sigue al lateral izquierdo del FC Barcelona, ​​Alejandro Balde. El club azulgrana contempla un intercambio directo que llevaría a Balde al Arsenal a cambio de Piero Hincapié, sin mediación de dinero. (Fuente: El Nacional)

Mikel Merino valorará salir del Arsenal si no tiene garantizada una continuidad en el terreno de juego. El centrocampista teme perder su lugar en la selección española y está dispuesto a buscar una salida si fuera necesario, siendo su prioridad absoluta regresar a La Liga. (Fuente: La Razón)

SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | David Price/GettyImages

El Flamengo ha explorado la posibilidad de incorporar al portero del Liverpool, Alisson, en 2027. (Fuente: Sport Witness)

El Newcastle United buscará vender al lateral derecho Tino Livramento si no se producen avances en las negociaciones para su renovación antes del próximo verano. El Arsenal y el Manchester City están interesados ​​en el internacional inglés. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal y el Manchester United siguen de cerca al extremo del Bournemouth, Marcus Tavernier. (Fuente: TEAMtalk)

El defensa del Eintracht Frankfurt, Nnamdi Collins (22 años), ha surgido como objetivo para el Chelsea, el Liverpool y el Manchester United. (Fuente: fussball-news)

El Manchester United también contempla al defensa del Fulham, Calvin Bassey, como un posible objetivo para el mercado de enero. (Fuente: Football Insider)

Liga MX

Matías Almeyda lanzó una bomba ante los medios en Nuevo León, tras asegurar que, entre los suyos, hay alguien que está filtrando, a la prensa, información interna. (Fuente: Felipe Galindo)

Óscar Pareja seguiría siendo opción en Tigres UANL para llegar como director técnico, aunque no es el favorito de la directiva. (Medio Tiempo)

Gabriel Milito vuelve a colocarse en el radar de uno de los clubes más importantes del continente. River Plate ha reactivado su interés por el entrenador argentino, actualmente al frente de las Chivas, con la intención de convertirlo en una de sus principales alternativas para asumir el proyecto deportivo durante el próximo verano. (Futbol Total)

FBL-MEX-GUADALAJARA-ATLANTE | ULISES RUIZ/GettyImages

Erik Lira, que estuvo cerca de llegar al Mónaco en el mercado pasado, hoy luce complicado que pueda llegar a Europa. El club francés espararía hasta el verano para analizar su llegada, mientras que el Valencia no estaría interesado en contratarlo.

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