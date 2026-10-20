Rumores del mercado de fichajes: el nuevo plan del Barcelona para fichar a Julián Álvarez; Alexander-Arnold y más

Aunque el mercado de invierno abrirá hasta enero, los grandes clubes de LaLiga y la Premier League ya se encuentran estudiando sus próximos movimientos. De acuerdo con los reportes más recientes, el FC Barcelona habría reactivado su interés por fichar a Julián Álvarez.

A continuación te contamos cuál sería la estrategia del equipo blaugrana para cerrar esta operación y otras contrataciones que se podrían concretar, de acuerdo con la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Arsenal ha iniciado contactos para explorar un posible fichaje del lateral del Barcelona, ​​Xavi Espart, quien tiene una valoración de 90 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

Ojeadores tanto del Arsenal como del Tottenham Hotspur han seguido a Espart en acción esta temporada; el Aston Villa también está monitoreando de cerca su evolución. (Fuente: CaughtOffside)

El Liverpool está considerando intentar la incorporación del lateral derecho del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, quien no cuenta con muchos minutos en su club actual, una situación que también ha despertado el interés del Arsenal, el Chelsea, el Manchester City y el Bayern Múnich. (Fuente: TEAMtalk)

Alexander-Arnold no está teniendo los minutos deseados en el Real Madrid y podría salir | Europa Press Sports/GettyImages

El centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, ya ha conversado con el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, y con varios jugadores del conjunto londinense; el futbolista tiene mucho interés en recalar en Stamford Bridge. (Fuente: Si Phillips)

La disposición del Chelsea para intentar el fichaje de Scott en enero podría convertir al club en el principal candidato para hacerse con sus servicios, especialmente dado que el Arsenal y el Liverpool podrían preferir esperar hasta el final de la temporada para negociar. (Fuente: The Athletic)

Dos clubes, cuyos nombres aún no han trascendido, se han sumado al Liverpool y al Manchester United en la puja por el defensa de la Juventus, Pierre Kalulu. (Fuente: Football Insider)

El extremo del Athletic Club, Nico Williams, ha solicitado a su agente que explore un posible traspaso a la Premier League, señalando al Arsenal y al Chelsea como posibles destinos. (Fuente: El Nacional)

El impresionante comienzo de Johan Manzambi en el Aston Villa ha llamado la atención tanto del Barcelona como del Bayern Múnich. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El Barcelona y el Real Madrid están preparados para enfrentarse por el fichaje del defensa central del Stuttgart Finn Jeltsch, quien también se encuentra en el radar del Liverpool. Se esperan ofertas de 56 millones de dólares por el jugador de 20 años. (Fuente: SPORT)

En enero, el Barcelona podría retomar su interés por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, aunque necesitaría lograr una rebaja en su precio de venta. Para ello, podrían ofrecerse a cambio jugadores como Alejandro Balde, Andreas Christensen, Frenkie de Jong o Roony Bardghji. (Fuente: Fichajes)

Julián Álvarez sigue en el radar del Barcelona y tratarían de ficharlo en el mercado de invierno | Pedro Salado/GettyImages

El Bayern Múnich es el último equipo en mostrar interés por el defensa del Barcelona, ​​Gerard Martín, quien ya figura en la agenda del Inter de Milán y del Liverpool. El jugador de 24 años también ha despertado el interés del Chelsea y del Tottenham. (Fuente: fussball-news)

El Real Madrid ha cerrado las renovaciones de contrato de Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Thibaut Courtois; solo faltan los anuncios oficiales. (Fuente: Fabrizio Romano)

Si Alejandro Balde abandona el Barcelona en enero, el técnico Hansi Flick buscaría reencontrarse con el lateral izquierdo del Bayern Múnich, Alphonso Davies. (Fuente: El Nacional)

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