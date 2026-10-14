Rumores del mercado de fichajes: el Real Madrid busca blindar a Bellingham ante el interés del Chelsea; Olise y más

Para los grandes clubes de LaLiga y la Premier League el mercado de fichajes nunca descansa. Clubes como el FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool y Arsenal, por solo nombrar algunos, ya se encuentran planeando sus fichajes para la ventana de transferencias de invierno, pero también monitorean la situación de algunos futbolistas de cara a próximas temporadas.

A continuación te contamos qué movimientos se podrían concretar en el próximo mercado de fichajes, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich han surgido como pretendientes del defensa central del Manchester United, Leny Yoro. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal se ha unido a la carrera por fichar al extremo del Bayern de Múnich, Michael Olise, como parte de su búsqueda de un nuevo delantero estrella. El Liverpool, el Real Madrid y el PSG también están interesados ​​en el francés. (Fuente: Fichajes)

El Bayern Múnich buscará resistir el interés del Arsenal, Real Madrid, PSG y Liverpool por Olise, su gran joya | Marius Nordnes / Nordnes Foto/GettyImages

En el punto de mira del Arsenal también se encuentra el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Se cree que los Gunners lideran ahora la puja por un jugador cuyo mal inicio de temporada ha provocado que su precio baje a 134 millones de dólares. (Fuente: SPORT)

El Chelsea está dispuesto a ofrecer un contrato "sustancioso" al centrocampista del Barcelona, ​​Frenkie de Jong, en enero, tras haber decidido que el neerlandés sea el sustituto de Enzo Fernández. (Fuente: Football Insider)

El Liverpool tiene dudas sobre el fichaje definitivo de Ronald Araújo tras su bajo rendimiento en la derrota ante el Manchester City. (Fuente: El Nacional)

El lateral derecho del Tottenham Hotspur, Pedro Porro, quiere regresar a España, donde el Barcelona muestra un interés creciente en contar con sus servicios. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal y el Aston Villa llevan ventaja sobre el Newcastle United en la carrera por fichar al extremo del RB Leipzig, Antonio Nusa. (Fuente: Football Insider)

El delantero del Dinamo de Zagreb, Dion Beljo (24 años), ha llamado la atención del Everton, del Manchester United y del Tottenham de cara al mercado de fichajes de enero. (Fuente: TEAMtalk)

Los Pumas de la UNAM están dispuestos a vender al centrocampista de 24 años Pedro Vite, quien ha sido objeto de un acercamiento por parte del grupo propietario del Manchester City. (Fuente: Federación Postera)

LaLiga

Ojeadores tanto del Barcelona como del Real Madrid siguieron en acción al delantero del Manchester City, Erling Haaland, durante el partido contra el Liverpool el fin de semana. El Barça también supervisaba a Ronald Araújo (actualmente cedido), mientras que representantes del Madrid querían observar más de cerca a los centrocampistas de los Reds, Alexis Mac Allister y Florian Wirtz. (Fuente: TEAMtalk)

Además del Real Madrid, Wirtz está en la agenda del Barcelona, ​​el Bayern Múnich y el Chelsea. (Fuente: Ekrem Konur)

El Real Madrid ha ofrecido un nuevo contrato a Jude Bellingham para intentar frenar el interés del Chelsea, club que tiene un gran interés en el internacional inglés. (Fuente: indykaila)

El Real Madrid busca renovar a Jude Bellingham | Quality Sport Images/GettyImages

El PSG espera fichar al defensa del Barcelona Eric García y está dispuesto a pagar más de 78 millones de dólares para cerrar la operación. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid muestra un fuerte interés en fichar al central del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck, quien también es pretendido por el Liverpool y el Manchester United. (Fuente: fussball-news)

Mientras se prepara para la futura salida del portero Thibaut Courtois, el Real Madrid ha mostrado interés en David Raya (Arsenal), Diogo Costa (Oporto) y Guillaume Restes (Toulouse). (Fuente: Fichajes)

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