Rumores del mercado de fichajes: Haaland cambia de opinión sobre el Real Madrid; Lisandro Martínez y más

Los grandes clubes de LaLiga y la Premier League se encuentran monitoreando el mercado de cara a la ventana de transferencia de invierno. Se espera que clubes como el Real Madrid, el FC Barcelona, el Manchester City o el Liverpool, entre otros, abran sus chequeras en enero para reforzarse para la segunda parte de la temporada.

Estos son algunos de los movimientos que se podrían concretar en el mercado de invierno, de acuerdo con reportes de los medios de comunicación internacionales.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Liverpool prepara una oferta de 27 millones de dólares para fichar al lateral derecho del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, tan pronto como se abra el mercado de fichajes de enero. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United está estudiando la posibilidad de incorporar al extremo del Crystal Palace, Ismaïla Sarr, quien también es pretendido por el Newcastle United y el Sunderland. Los Red Devils también mantienen en su radar al delantero Jean-Philippe Mateta. (Fuente: TEAMtalk)

Mateta estaría interesado en abandonar el Crystal Palace en enero y concretar su traspaso al Manchester United. (Fuente: talkSPORT)

El lateral derecho de la Roma, Wesley, quien también se desempeña con soltura en el costado izquierdo de la defensa, figura en la agenda del Manchester United de cara al mercado invernal. (Fuente: Football Insider)

Ante el interés del Real Madrid, el Arsenal ha dejado claro que no escuchará ofertas inferiores a los 112 millones de dólares por el lateral izquierdo Riccardo Calafiori. (Fuente: CaughtOffside)

Calafiori podría salir del Arsenal | David Price/GettyImages

El Manchester City ha fijado un precio de 123 millones de dólares por el mediapunta Rayan Cherki, otro jugador que despierta el interés del Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal y el Manchester United siguen de cerca al delantero del Bournemouth, Evanilson, quien podría convertirse en un objetivo para ambos clubes durante el mercado invernal. (Fuente: fussball-news)

El delantero del Brentford, Igor Thiago, cuenta con varios pretendientes de cara a enero. El Aston Villa, el Nottingham Forest y el Tottenham Hotspur están interesados ​​en él, al igual que el Atlético de Madrid, uno de los gigantes de LaLiga. (Fuente: 4-4-2)

El Brentford, el Brighton & Hove Albion, el Everton, el Newcastle, el Nottingham Forest y el Sunderland están siguiendo al extremo del Estrasburgo, Gessime Yassine; sin embargo, el Chelsea ya tiene planes a largo plazo para llevar al jugador de 20 años a Stamford Bridge. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El Real Madrid está dispuesto a retomar su interés por el centrocampista del Manchester City, Enzo Fernández, al considerar que cometió un error al no reforzar esa demarcación durante el verano. (Fuente: Fichajes)

A pesar de las informaciones que apuntan a lo contrario, el delantero del Manchester City, Erling Haaland, vería con buenos ojos coincidir con Kylian Mbappé en el Real Madrid; sin embargo, sus representantes intentan dirigirlo hacia el Barcelona, ​​donde, al parecer, existe un entorno más favorable para el internacional noruego. (Fuente: El Nacional)

El equipo de Haaland preferiría al Barcelona sobre el Real Madrid | James Gill - Danehouse/GettyImages

El central del Manchester United, Lisandro Martínez, sigue en el radar del Atlético de Madrid. El jugador vería con buenos ojos un traspaso a La Liga en caso de abandonar Old Trafford tras su polémica entrevista. (Fuente: The i Paper)

El Getafe está abierto a incorporar a Sergio Ramos como agente libre, lo que supondría el regreso del defensa —actualmente de 40 años— a LaLiga, tras su salida en el verano de 2024. (Fuente: Radio Nacional de España)

Tras recibir el interés de clubes como el Arsenal, el Chelsea, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain, el Barcelona no dudó en ampliar el contrato del joven defensa Xavi Espart, a quien consideran una pieza intocable en el Camp Nou. (Fuente: TEAMtalk)

El Barcelona sigue de cerca al defensa del Manchester City, Joško Gvardiol, con la esperanza de que, ante posibles sanciones al conjunto de la Premier League, el jugador quede disponible para un traspaso. (Fuente: Fichajes)

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