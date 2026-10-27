Rumores del mercado de fichajes: Haaland jugará en LaLiga; Bukayo Saka, Vinicius Junior y más

El mercado de fichajes de invierno está más cerca de lo que parece. De acuerdo con los reportes de la prensa internacional, los grandes clubes de LaLiga y la Premier League realizarán varios movimientos para la próxima ventana de transferencias.

Estas son algunas de las altas y bajas que registrarían clubes como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Liverpool o el Manchester United, entre otros.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El extremo del Manchester United, Marcus Rashford, cuenta con admiradores en toda la Premier League. Al Everton se han sumado el Crystal Palace, el Newcastle United y el Tottenham Hotspur en el seguimiento al internacional inglés. (Fuente: Hooligan Soccer)

En su búsqueda de un sustituto para el lesionado Khvicha Kvaratskhelia, el Paris Saint-Germain ha elaborado una lista de candidatos que incluye al extremo del Chelsea, Estêvão. (Fuente: But! Football Club)

El Liverpool maneja una lista de cuatro defensas centrales como posibles objetivos: Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Murillo (Nottingham Forest), Alessandro Bastoni (Inter de Milán) y Jules Koundé (Barcelona). (Fuente: Football Insider)

Luka Vušković, del Brighton & Hove Albion, es otro de los jugadores a los que el Liverpool sigue la pista. (Fuente: TEAMtalk)

El Galatasaray está dispuesto a intentar el fichaje del portero del Manchester United, André Onana, tras quedar impresionado por su rendimiento durante su cesión en el Trabzonspor, rival del club. (Fuente: Africafoot)

El Newcastle ha advertido al Manchester United que el fichaje del lateral izquierdo Lewis Hall costará ahora más de 94 millones de dólares, aunque ya se ha descartado cualquier traspaso en el mes de enero. (Fuente: Football Insider)

Del mismo modo, el Atlético de Madrid ha comunicado al Arsenal que no venderá al delantero Julián Álvarez a mitad de temporada. La disculpa pública del argentino ante la afición, tras haber solicitado su salida, ha convencido al Atlético de que es posible reintegrarlo al equipo. (Fuente: TEAMtalk)

Julián Álvarez | Angel Martinez/GettyImages

El centrocampista del Como, Lucas Da Cunha, está siendo seguido tanto por el Brentford como por el Tottenham. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Chelsea no ha quedado satisfecho con el rendimiento del centrocampista de 19 años Kendry Páez, por lo que ahora busca venderlo a algún equipo sudamericano, tratando de recuperar la mayor parte posible de su inversión inicial de 22 millones de dólares. Si esto no fuera posible, se consideraría una cesión a un club de la Championship inglesa. (Fuente: Bolavip)

LaLiga

La mitad de los grandes clubes de Europa siguen la pista al extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior, quien podría quedar disponible para un traspaso mientras el conjunto blanco prepara un futuro que, en su lugar, contaría con Yan Diomande. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid no renuncia a potenciar su ataque y ha mostrado interés tanto en el extremo del Arsenal, Bukayo Saka, como en el mediapunta del Manchester City, Rayan Cherki. (Fuente: fussball-news)

El Paris Saint-Germain prepara una oferta de 90 millones de dólares por el centrocampista ofensivo del Barcelona, ​​Fermín López, cuyo discreto rendimiento en El Clásico ha generado dudas sobre su futuro. (Fuente: El Nacional)

Trent Alexander-Arnold ha solicitado una reunión con el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, para tratar su futuro en el club, tras mostrarse preocupado por la falta de minutos que ha tenido esta temporada. (Fuente: indykaila)

Erling Haaland sigue soñando con jugar en La Liga, aunque aún no se ha decidido entre el Barcelona y el Real Madrid. El delantero del Manchester City terminará jugando en España "tarde o temprano". (Fuente: Matteo Moretto)

Haaland sueña con jugar en LaLiga | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

El Al Nassr planea obstaculizar el soñado regreso de João Félix al Barcelona activando una cláusula de renovación automática de dos años en su contrato, lo que impediría que el jugador se marche libre al finalizar la temporada. (Fuente: Al-Riyadiyah)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27