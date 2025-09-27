Boxing Tonight (9/27/25): Cards, Start Times & How To Watch Every Fight
Every fight in boxing tonight, including the fight cards, start times, and how to watch.
Jeremy Hill vs Cristian Cruz Chacon
Jeremy Hill vs Cristian Cruz Chacon (10 rounds, super featherweight)
Najee Lopez vs Kalvin Henderson (10 rounds, light heavyweight)
Emiliano Moreno vs Raul Garcia
TIme: 6 p.m. ET
Watch: ProBox TV
Location: Osceola Heritage Park in Kissimmee, Florida
Ben Crocker vs Sean McComb
Ben Crocker vs Sean McComb (10 rounds, super lightweight)
Tysie Gallagher vs Ellie Hellewell (10 rounds, super bantamweight)
Shakiel Thompson vs Grant Dennis
Reece Mould vs Benito Garcia
Edward Hardy vs Jose Perez
Amaar Akbar vs Eduardo Vera
Harry Powell vs Sebastian Korgol
Harris Akbar vs Jack Swallow
Time: 2 p.m. ET
Watch: DAZN
Location: Canon Medical Arena in Sheffield, United Kingdom
Sol Cudos vs Kim Clavel
Sol Cudos vs Kim Clavel (10 rounds for Cudos' IBF strawweight title)
Tammara Thibeault vs Cristina Mazzotta (6 rounds, middleweight)
Mazium Akdeniz vs Anthony Soto
Amanda Galle vs Alondra Mendoza
Loick Lahaie vs Rufus Macauley
Hendri Cedeno vs Alejandro Rodriguez
Naomy Valle vs Federica Macri
Nelvie Tiafack vs Ramiro Robles
Javon Walton vs Anthony Mora
Time: 8 p.m. ET
Watch: DAZN
Location: Theatre St-Denis in Montreal, Canada
Jacqueline Calvo vs Alma Meraz Rodriguez
Time: 9 p.m. ET
Watch: DAZN
Location: Metepec, Mexico
Eimantas Stanionis vs Jabulani Makhense
Eimantas Stanionis vs Jabulani Makhense (10 rounds, junior middleweight)
Aleksandr Trofimcuk vs Marcin Jadwiszczak (4 rounds, welterweight)
Jonas Jazevicius vs Michal Czykiel (4 rounds, cruiserweight)
Robertas Liorancas vs Valantis Kaminiaris (4 rounds, super middleweight)
Algirdas Baniulis vs Mohamed El Bouchaibi (4 rounds, heavyweight)
Edgaras Skurdelis vs Jak Johnson (4 rounds, lightweight)
Time: 1 p.m. ET
Watch: N/A
Location: Zalgiris Arena in Kaunas, Lithuania
