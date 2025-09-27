Boxing

Boxing Tonight (9/27/25): Cards, Start Times & How To Watch Every Fight

Every fight in boxing tonight.

Boxing On SI Staff

IMAGO / Eyepix Group

Every fight in boxing tonight, including the fight cards, start times, and how to watch.

Jeremy Hill vs Cristian Cruz Chacon

Najee Lopez vs Kalvin Henderson (10 rounds, light heavyweight)

Emiliano Moreno vs Raul Garcia

TIme: 6 p.m. ET

Watch: ProBox TV

Location: Osceola Heritage Park in Kissimmee, Florida

Ben Crocker vs Sean McComb

Ben Crocker vs Sean McComb (10 rounds, super lightweight)

Tysie Gallagher vs Ellie Hellewell (10 rounds, super bantamweight)

Shakiel Thompson vs Grant Dennis

Reece Mould vs Benito Garcia

Edward Hardy vs Jose Perez

Amaar Akbar vs Eduardo Vera

Harry Powell vs Sebastian Korgol

Harris Akbar vs Jack Swallow

Time: 2 p.m. ET

Watch: DAZN

Location: Canon Medical Arena in Sheffield, United Kingdom

Sol Cudos vs Kim Clavel

Sol Cudos vs Kim Clavel (10 rounds for Cudos' IBF strawweight title)

Tammara Thibeault vs Cristina Mazzotta (6 rounds, middleweight)

Mazium Akdeniz vs Anthony Soto

Amanda Galle vs Alondra Mendoza

Loick Lahaie vs Rufus Macauley

Hendri Cedeno vs Alejandro Rodriguez

Naomy Valle vs Federica Macri

Nelvie Tiafack vs Ramiro Robles

Javon Walton vs Anthony Mora

Time: 8 p.m. ET

Watch: DAZN

Location: Theatre St-Denis in Montreal, Canada

Kim Clavel
IMAGO / Eyepix Group

Jacqueline Calvo vs Alma Meraz Rodriguez

Time: 9 p.m. ET

Watch: DAZN

Location: Metepec, Mexico

Eimantas Stanionis vs Jabulani Makhense

Eimantas Stanionis vs Jabulani Makhense (10 rounds, junior middleweight)

Aleksandr Trofimcuk vs Marcin Jadwiszczak (4 rounds, welterweight)

Jonas Jazevicius vs Michal Czykiel (4 rounds, cruiserweight)

Robertas Liorancas vs Valantis Kaminiaris (4 rounds, super middleweight)

Algirdas Baniulis vs Mohamed El Bouchaibi (4 rounds, heavyweight)

Edgaras Skurdelis vs Jak Johnson (4 rounds, lightweight)

Time: 1 p.m. ET

Watch: N/A

Location: Zalgiris Arena in Kaunas, Lithuania

Jaron Ennis (left) and Eimantas Stanionis (right).
Jaron Ennis (left) and Eimantas Stanionis (right). / Mark Robinson/Matchroom Boxing

