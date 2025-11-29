College GameDay makes bold Rivalry Week college football predictions
ESPN’s most popular college football program hit the road again this weekend, as College GameDay pitched its tent in Big Ten country in anticipation of The Game 2025, as top-ranked undefeated Ohio State hits the road against arch-rival Michigan.
College GameDay was joined by former Michigan standout and current Detroit Lions star Aidan Hutchinson to get a preview of college football’s most consequential games kicking off today.
Saturday brings three two head-to-head matchups involving CFP ranked teams on the same field, including the Buckeyes and Wolverines squaring off.
Let’s turn to the guys from ESPN’s College GameDay to get a look at their final predictions for college football’s biggest games.
College GameDay Rivalry Week predictions
Joined by guest picker Aidan Hutchinson, here is who Desmond Howard, Nick Saban, Pat McAfee, and Kirk Herbstreit are picking today
Miami at Pittsburgh
Desmond Howard: Miami
Nick Saban: Miami
Pat McAfee: Pittsburgh
Aidan Hutchinson: Miami
Kirk Herbstreit: Miami
Virginia Tech at Virginia
Howard: Virginia
Saban: Virginia
McAfee: Virginia
Hutchinson: Virginia
Herbstreit: Virginia
SMU at Cal
Howard: SMU
Saban: Cal
McAfee: SMU
Hutchinson: SMU
Herbstreit: SMU
Florida State at Florida
Howard: Florida
Saban: Florida
McAfee: Florida State
Hutchinson: Florida
Herbstreit: Florida State
Clemson at South Carolina
Howard: Clemson
Saban: South Carolina
McAfee: South Carolina
Hutchinson: South Carolina
Herbstreit: Clemson
Oregon at Washington
Howard: Oregon
Saban: Oregon
McAfee: Oregon
Hutchinson: Oregon
Herbstreit: Oregon
Vanderbilt at Tennessee
Howard: Tennessee
Saban: Tennessee
McAfee: Vanderbilt
Hutchinson: Vanderbilt
Herbstreit: Tennessee
Alabama at Auburn
Howard: Alabama
Saban: Alabama
McAfee: Alabama
Hutchinson: Alabama
Ohio State at Michigan
Howard: Michigan
Saban: Ohio State
Herbstreit: Ohio State
Hutchinson: Michigan
McAfee: Ohio State
College GameDay locations in 2025
ESPN and College GameDay were on site for another consequential Big Ten game last weekend, as Oregon made a statement in a dominant win against USC to move closer to playoff contention.
That result was another positive for home teams whenever College GameDay has been on campus this season, improving to 9-4 this year. A good omen for Michigan?
Week 13: Eugene, Ore... Oregon def. USC, 42-27
Week 12: Pittsburgh, Pa... Notre Dame def. Pittsburgh, 37-15
Week 11: Lubbock, Tex... Texas Tech def. BYU, 29-7
Week 10: Salt Lake City, Utah... Utah def. Cincinnati, 45-14
Week 9: Nashville, Tenn... Vanderbilt def. Missouri, 17-10
Week 8: Athens, Ga... Georgia def. Ole Miss, 43-35
Week 7: Eugene, Ore... Indiana def. Oregon, 30-20
Week 6: Tuscaloosa, Ala... Alabama def. Vanderbilt, 30-14
Week 5: State College, Pa... Oregon def. Penn State, 30-24
Week 4: Miami, Fla... Miami def. Florida, 26-7
Week 3: Knoxville, Tenn... Georgia def. Tennessee, 44-41
Week 2: Norman, Okla... Oklahoma def. Michigan, 24-12
Week 1: Columbus, Ohio... Ohio State def. Texas, 14-7