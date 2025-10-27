College Football HQ

Big 12 announces kickoff times, TV schedule for Week 10 games

The Week 10 Big 12 slate is set for Saturday, Nov. 1.

Patrick Previty

UCF Knights head coach Scott Frost
UCF Knights head coach Scott Frost / Mike Watters-Imagn Images

The Week 10 Big 12 slate is set for Saturday, Nov. 1, highlighted by a FOX mid-afternoon window for No. 13 Texas Tech at Kansas State, FS1 games at noon and in prime time, and a late ESPN kickoff as No. 24 Utah hosts No. 17 Cincinnati. All times Eastern.

Saturday, Nov. 1 (Week 10)

  • UCF at Baylor — 12:00 p.m., ESPNU
  • West Virginia at No. 22 Houston — 12:00 p.m., FS1
  • Arizona State at Iowa State — 1:00 p.m., TNT
  • No. 13 Texas Tech at Kansas State — 3:30 p.m., FOX
  • Oklahoma State at Kansas — 4:00 p.m., ESPN+
  • Arizona at Colorado — 7:00 p.m., FS1
  • No. 17 Cincinnati at No. 24 Utah — 10:15 p.m., ESPN

Off this week: BYU, TCU.

Patrick Previty
PATRICK PREVITY

