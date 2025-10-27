Big 12 announces kickoff times, TV schedule for Week 10 games
The Week 10 Big 12 slate is set for Saturday, Nov. 1.
The Week 10 Big 12 slate is set for Saturday, Nov. 1, highlighted by a FOX mid-afternoon window for No. 13 Texas Tech at Kansas State, FS1 games at noon and in prime time, and a late ESPN kickoff as No. 24 Utah hosts No. 17 Cincinnati. All times Eastern.
Saturday, Nov. 1 (Week 10)
- UCF at Baylor — 12:00 p.m., ESPNU
- West Virginia at No. 22 Houston — 12:00 p.m., FS1
- Arizona State at Iowa State — 1:00 p.m., TNT
- No. 13 Texas Tech at Kansas State — 3:30 p.m., FOX
- Oklahoma State at Kansas — 4:00 p.m., ESPN+
- Arizona at Colorado — 7:00 p.m., FS1
- No. 17 Cincinnati at No. 24 Utah — 10:15 p.m., ESPN
Off this week: BYU, TCU.
