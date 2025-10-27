College Football HQ

ACC announces kickoff times, TV schedule for Week 10 games

The Week 10 ACC schedule has been announced.

Patrick Previty

Clemson Tigers head coach Dabo Swinney
Clemson Tigers head coach Dabo Swinney / Brett Davis-Imagn Images

The Week 10 ACC schedule is set. The conference opens with a Friday night game before a Saturday lineup that features No. 10 Miami at SMU in the noon ESPN window, No. 12 Notre Dame at Boston College at 3:30 p.m. on ESPN, and a primetime split of No. 8 Georgia Tech at NC State on ESPN2 alongside Wake Forest at Florida State on ACC Network. All times Eastern.

Friday, Oct. 31 (Week 10)

  • North Carolina at Syracuse — 7:30 p.m., ESPN

Saturday, Nov. 1 (Week 10)

  • No. 10 Miami at SMU — 12:00 p.m., ESPN
  • Duke at Clemson — 12:00 p.m., ACC Network
  • No. 16 Louisville at Virginia Tech — 3:00 p.m., The CW
  • No. 12 Notre Dame at Boston College — 3:30 p.m., ESPN
  • Pittsburgh at Stanford — 3:30 p.m., ACC Network
  • No. 15 Virginia at California — 3:45 p.m., ESPN2
  • No. 8 Georgia Tech at NC State — 7:30 p.m., ESPN2
  • Wake Forest at Florida State — 7:30 p.m., ACC Network

Patrick Previty
