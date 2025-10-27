ACC announces kickoff times, TV schedule for Week 10 games
The Week 10 ACC schedule has been announced.
The Week 10 ACC schedule is set. The conference opens with a Friday night game before a Saturday lineup that features No. 10 Miami at SMU in the noon ESPN window, No. 12 Notre Dame at Boston College at 3:30 p.m. on ESPN, and a primetime split of No. 8 Georgia Tech at NC State on ESPN2 alongside Wake Forest at Florida State on ACC Network. All times Eastern.
Friday, Oct. 31 (Week 10)
- North Carolina at Syracuse — 7:30 p.m., ESPN
Saturday, Nov. 1 (Week 10)
- No. 10 Miami at SMU — 12:00 p.m., ESPN
- Duke at Clemson — 12:00 p.m., ACC Network
- No. 16 Louisville at Virginia Tech — 3:00 p.m., The CW
- No. 12 Notre Dame at Boston College — 3:30 p.m., ESPN
- Pittsburgh at Stanford — 3:30 p.m., ACC Network
- No. 15 Virginia at California — 3:45 p.m., ESPN2
- No. 8 Georgia Tech at NC State — 7:30 p.m., ESPN2
- Wake Forest at Florida State — 7:30 p.m., ACC Network
Read More on College Football HQ
Published